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Factory5 на конференции CNews: как обеспечить устойчивое управление активами в условиях санкций

31 марта CNews проведет онлайн-конференцию «Импортозамещение 2022». Компания Factory5 (входит в группу Ctrl2GO), российский разработчик решений для управления активами и интеллектуального анализа данных в промышленности, выступит партнером и примет участие в мероприятии.

Денис Касимов, генеральный директор Factory5, представит доклад на тему «Обеспечение устойчивого управления производственными активами в условиях санкционных рисков и импортозамещения».

Во все времена грамотное управление производственными активами вносило ключевой вклад в стабильную и эффективную работу предприятия. Однако последние события продемонстрировали, как важно компаниям быть устойчивым к внешним факторам, чтобы даже в кризис обеспечивать надежную работу критически важного оборудования, а также наличие ресурсов и запчастей.

В своем докладе Денис Касимов расскажет, как избежать рисков использования зарубежного ПО и правильно организовать мероприятия по импортозамещению, а также о возможностях российских продуктов для управления производственными активами в части продления срока службы оборудования, снижения количества отказов и сокращения затрат на ТОиР.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

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