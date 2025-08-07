Разделы

WiFly ВайФлай

WiFly - ВайФлай

ООО «ВайФлай» — это юридическое лицо, работающее под брендом WiFly. С 2015 года предоставляет услуги авторизации на гостевом Wi-Fi в России, Казахстане и Узбекистане. Компания зарегистрирована в реестре аккредитованных организаций Минцифры РФ (выписка № АО-20230515-12770170999-3 от 06.06.2023). Головной офис находится в Санкт-Петербурге.

ООО «ВайФлай» специализируется на разработке и поддержке ИТ-решений для операторов связи, интеграторов, сетевого ритейла и предприятий общественного питания

УПОМИНАНИЯ


07.08.2025 TutWiFi — новая карта бесплатного Wi-Fi для России и СНГ 1
27.02.2020 Wifly в сотрудничестве с Keenetic выводит на рынок сервис для гостевого доступа к Wi-Fi с функциями расширенной аналитики 1
11.02.2019 «Ростелеком» ворвался на рынок «Wi-Fi по паспорту» 1
29.06.2015 Международный стартап для организации Wi-Fi «под ключ» получил в России 2,5 млн рублей 1
05.04.2013 «Билайн Бизнес» и RubicPro запустили решение WiFly для доставки рекламы пользователям свободных зон Wi-Fi 1
10.04.2007 Самая большая Wi-Fi сеть не оправдала своих ожиданий 1

WiFly и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12040 1
MikroTik 41 1
Честный Wi-Fi 2 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4287 1
Meta Platforms - Facebook 4487 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8997 1
Ростелеком 10067 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 440 1
Microsoft - LinkedIn 668 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12712 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6535 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11748 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21414 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22207 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8726 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3256 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9506 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2545 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25123 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9510 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14741 1
Контактный центр - Callback - call back - обратный звонок - обратный вызов - автоматический перезвон - автоматический дозвон 298 1
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 258 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12491 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24977 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13108 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8273 1
Оцифровка - Digitization 4776 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5479 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69838 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10774 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7714 1
Ростелеком - Идентификация как сервис 2 1
ZyXEL Keenetic 39 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5582 1
Google+ - Google Plus - социальная сеть 216 1
Несмачный Сергей 3 1
Яресько Александр 16 1
Коробов Евгений 31 1
Климарев Михаил 48 1
Россия - РФ - Российская федерация 151710 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1109 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3168 1
Турция - Турецкая республика 2445 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18105 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1300 1
Румыния 737 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 280 1
Греция - Греческая Республика 991 1
Латвия - Латвийская Республика 821 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5251 5
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5925 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25169 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6343 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8349 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2388 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49920 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19636 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 235 1
HoReCa - Общепит - Общественное питание - Catering - Public catering 155 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4310 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3090 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1610 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5124 1
Паспорт - Паспортные данные 2646 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10304 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16941 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 523 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6623 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6468 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5327 1
San Francisco Chronicle 29 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 1
