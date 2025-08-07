WiFly - ВайФлай

ООО «ВайФлай» — это юридическое лицо, работающее под брендом WiFly. С 2015 года предоставляет услуги авторизации на гостевом Wi-Fi в России, Казахстане и Узбекистане. Компания зарегистрирована в реестре аккредитованных организаций Минцифры РФ (выписка № АО-20230515-12770170999-3 от 06.06.2023). Головной офис находится в Санкт-Петербурге.

ООО «ВайФлай» специализируется на разработке и поддержке ИТ-решений для операторов связи, интеграторов, сетевого ритейла и предприятий общественного питания.