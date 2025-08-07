TutWiFi — новая карта бесплатного Wi-Fi для России и СНГ

Компания WiFly, разработчик ИТ-решений для операторов связи, интеграторов, сетевого ритейла и предприятий общественного питания, объявляет о запуске сервиса WiFly, который позволяет оперативно находить ближайшие точки бесплатного гостевого Wi-Fi в городах России и стран СНГ и легко подключаться к ним. При необходимости, до этих узлов можно проложить маршрут. Сервис поможет оставаться на связи даже в условиях нестабильной работы сетей мобильных операторов. Об этом CNews сообщили представители компании WiFly,

TutWiFi — это интерактивная карта, где собраны точки бесплатного Wi-Fi в кафе, ресторанах, торговых центрах, АЗС, фитнес-клубах, библиотеках и других общественных местах. С ее помощью посетитель может оперативно получить подробную информацию о ближайших точках бесплатного доступа по технологии Wi-Fi: логотип заведения, тип бизнеса, название Wi-Fi сети, адрес и часы работы.

Все бизнесы и объекты на карте верифицированы, что обеспечивает актуальность данных. Сервис полностью соответствует требованиям законодательства России, включая обязательную авторизацию пользователей в соответствии с Федеральным законодательством и постановлениями Правительства России №758 и №801 от 2014 г. При этом данные пользователей надежно защищены.

В сервис встроен инструмент поиска, который позволяет пользователям не только находит те или иные заведения или типы объектов, но и выбирать оптимальный маршрут к выбранным локациям, причем с указанием расстояния и времени до точки бесплатного доступа. Бизнес-путешественники, в свою очередь, могут практически всегда получить подключение по Wi-Fi и провести, например, web- или видеосовещание, что особенно актуально в случае перебоев в работе мобильной связи. Наконец, с помощью новой услуги можно экономить средства, зачисленные ранее на счет мобильного оператора.

Далее, по мере развития сервиса, пользователи получат возможность заранее загружать данные на устройство и искать точки доступа без подключения к интернету. Также в планах — разработка мобильного приложения, работающего в режиме online и offline.

Для бизнеса бесплатные точки доступа по Wi-Fi являются важным конкурентным преимуществом: очевидно, что в текущих условиях пользователи сервиса будут отдавать предпочтение именно тем локациям, где расположены точки бесплатного доступа и надежного интернета. Выгодно это и владельцам соответствующих помещений, ведь сервис позволит привлечь сюда новых обеспеченных клиентов, для которых крайне важно постоянно оставаться на связи. А для локальных бизнесов интерактивный сервис TutWiFi — возможность привлечь новых клиентов.

WiFly предлагает локальным партнерам бесплатное размещение на созданной в рамках сервиса интерактивной карте, что повысит их видимость и привлекательность. В итоге, каждый ресторан, кафе или фитнес-клуб может с помощью данного сервиса стать точкой притяжения для новых клиентов.

«Мы приглашаем все компании, которые предоставляют гостевой Wi-Fi для посетителей, присоединиться к проекту — бесплатно! Нам нужны новые и надежные партнеры, которые хотят использовать высокие технологии для продвижения собственного бизнеса. Вместе мы достигнем большего», — сказал Сергей Несмачный, основатель WiFly.