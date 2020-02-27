Wifly в сотрудничестве с Keenetic выводит на рынок сервис для гостевого доступа к Wi-Fi с функциями расширенной аналитики

Wifly, разрабатывающая облачные решения для корпоративных клиентов и операторов связи, совместно со своим стратегическим партнером – Keenetic, объявила о запуске нового сервиса flyLogin Self Service для быстрого самостоятельного подключения публичных точек доступа Wi-Fi.

С помощью flyLogin Self Service клиенты сервиса смогут в режиме реального времени получать и анализировать данные о числе и составе пользователей Wi-Fi-сети, находящихся онлайн (или за любой период времени), о новых и повторных посетителях, их демографическом составе и предпочтениях, а также об объеме трафика и других параметрах. Таким образом, это инструмент легальной «оцифровки» гостей бизнеса и создание условий для дальнейших коммуникаций с ними для повышения среднего чека, увеличения лояльности к бизнесу.

flyLogin Self Service может быть интересен предприятиям сферы HoReCa (рестораны, бары, отели), владельцам торговых центров, предприятиям, оказывающим услуги населению (например, парикмахерские, автосервисы, демо-залы, кинотеатры) и т.д. Вместе с тем, возможности данного сервиса смогут задействовать и операторы связи, а также ИТ-компании и системные интеграторы.

Используя этот сервис, предприятия любого масштаба – от ИП до разветвленного бизнеса – смогут проводить опросы и маркетинговые акции, быстро создавать брендированные страницы, получать аналитические данные о своих клиентах по различным срезам, максимально полно реализуя концепцию клиентоориентированности и предоставляя своим клиентам высококачественный гостевой Wi-Fi в полном соответствии с законодательством России.

Сервис flyLogin Self Service поддерживается всеми роутерами марки Keenetic. Он доступен для компаний и индивидуальных предпринимателей на всей территории России. При этом первые 10 дней с момента регистрации сервисом можно пользоваться бесплатно.

Чтобы воспользоваться преимуществами flyLogin Self Service, достаточно самостоятельно пройти стандартную процедуру регистрации на сайте Wilfly и принять электронную оферту (бумажный договор подписывать не нужно; авторизация гостей происходит через метод «обратный звонок»).

Для удобства клиента при регистрации аккаунта автоматически создается новая зона, формируется текст пользовательского соглашения с необходимыми реквизитами, а на карте отображается соответствующая метка.

Тарификация после пробного периода составляет 49 руб. в день за одно устройство, причем число зон в аккаунте не лимитируется. Важно, что даже при отрицательном балансе доступ к сервису не ограничивается, а статистика по гостевой активности не пропадает и становится доступной сразу после пополнения счета.

«Совместно с нашим партнером, компанией Keenetic, мы создали простой, доступный и при этом крайне эффективный сервис, который даст нашим клиентам возможность сделать свой бизнес более привлекательным для клиентов, – сказал Сергей Несмачный, основатель компании Wifly. – Вместе нам удалось соединить действительно востребованные аналитические практики, эффективное управление статистикой, брендинговые возможности и надежность оборудования. Подчеркну, что наше новое решение полностью гарантирует соблюдение российского законодательства как в сфере регулирования доступа к публичным сетям, так и в области защиты персональных данных».