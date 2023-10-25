Золотодобывающая компания «Полюс» запустила виртуального ассистента для внутренней техподдержки

Золотодобывающая компания «Полюс» использует виртуального ассистента «Полина» для автоматической обработки обращений сотрудников на горячей линии технической поддержки. Проект реализован компанией «Ростелеком» с использованием речевых технологий BSS.

В задачи робота входит прием звонков сотрудников компании, выяснение сути обращения и создание запросов. Например, «Полина» может завести заявку на ремонт оборудования, замену расходных материалов, настройку рабочего стола и т.д. Внедрение позволило снизить нагрузку на операторов контакт-центра по типовым обращениям, сократить расходы и повысить уровень автоматизации рабочих процессов внутри компании.

В ходе проекта совместно со специалистами компании «Полюс» были определены логические схемы сценариев, проведено дообучение робота по специфическим тематикам с использованием специфической лексики: лексически схожих наименований организаций, большого количества аббревиатур, названий ПО.

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«Работая над задачей компании «Полюс» по внедрению голосового помощника, мы отдали предпочтение речевым технологиям BSS. Результат работы команды соответствует ожиданиям. Успешно реализованный проект позволяет его масштабировать на другие задачи бизнеса. Сейчас работаем над расширением количества тематик, обрабатываемых голосовым помощником. Для этого запустим бота на дополнительные линии, с целью сбора данных самых популярных обращений. Также в процессе согласование новых сценариев и подключение новых контакт-центров компаний группы «Полюс»», – сказал директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента «Ростелекома» Александр Яресько.

«Мы благодарны компаниям «Полюс» и «Ростелеком» за выбор наших речевых технологий и возможность реализовать сложный, но интересный кейс, связанный с обработкой обращений в техподдержку в добывающей индустрии. Рассчитываем на дальнейшее сотрудничество: добавление сценариев и подключение речевой аналитики для анализа диалогов и улучшения практики взаимодействия с обращениями», – отметил заместитель генерального директора по работе с клиентами компании BSS Василий Жилов.