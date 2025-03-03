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Дедюхин Владимир
|03.03.2025
|«Ростелеком» и Российский союз строителей поддержат технологическое развитие строительной отрасли 1
|22.08.2007
|В России создается рабочая группа по развитию Арктической зоны 1
Дедюхин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
|МИД РФ - Министерство иностранных дел 426 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11265 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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