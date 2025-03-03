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Дедюхин Владимир


03.03.2025 «Ростелеком» и Российский союз строителей поддержат технологическое развитие строительной отрасли 1
22.08.2007 В России создается рабочая группа по развитию Арктической зоны 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Дедюхин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 426 1
Arctic Council - Арктический совет 4 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5813 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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Создано именных указателей - 170018.
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