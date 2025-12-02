Разделы

Безопасность в приоритете: 87% россиян поддерживают камеры в общественных местах

Российская ИT-компания IPTRONIC, специализирующаяся на собственном производстве оборудования и программного обеспечения для систем видеонаблюдения, и OMI (Online Market Intelligence) провели опрос и выяснили, как россияне относятся к установке камер видеонаблюдения в общественных местах и дома. В исследовании приняли участие 10 тыс. жителей всех регионов России старше 18 лет. Об этом CNews сообщили представители ООО «ВИДЕОГЛАЗ ЦЕНТР».

Поддержку камер в местах общего пользования выразили 87% опрошенных. Женщины поддерживают идею чаще мужчин (90% против 83%). Топ-3 целей видеонаблюдения в городе: предотвращение преступлений — 80%, контроль за соблюдением правил и порядка — 67%, гарантия безопасности дорожного движения — 56%.

Согласны с тем, что городское видеонаблюдение улучшает безопасность — 75%опрошенных. Молодежь в возрасте 18–34 лет чаще считает, что городское видеонаблюдение вызывает ощущение постоянного наблюдения: 18–24 года и 25–34 года — по 30%, 45–54 года — 24%, 55–64 года — 23%, старше 65 лет — 20%.

Самые полезные сценарии использования видеонаблюдения в целом: обеспечение безопасности на площадках общего пользования — 76%, защита дома от взломов и проникновений — 67%.

Алексей Коровин, NDBC: Порядок рождается из управляемости, а не из наличия программы
Цифровизация

«Безопасность людей и имущества — наш главный приоритет. Современные системы видеонаблюдения становятся неотъемлемой частью городской инфраструктуры, — сказал продакт‑менеджер IPTRONIC Игорь Пластовский. – Мы видим растущую потребность в удобном доступе к камерам и в автоматическом распознавании подозрительных действий с оперативными уведомлениями, потому что вовремя полученная информация спасает жизни и сохраняет спокойствие граждан».

Половина респондентов (50%) используют камеры домашнего видеонаблюдения. Из них 77% используют камеры с целью предотвращения незаконных проникновений. Для тех, кто пользуется домашним видеонаблюдением, самой важной характеристикой при выборе камеры является удаленный доступ — 62%. Большинству важно, чтобы и домашние (77%), и уличные (84%) камеры автоматически распознавали подозрительные действия и отправляли уведомления.

