Гигантский китайский производитель камер наблюдения тайно бежал из России. Сайт не работает, телефоны не отвечают

Hikvision ушла из России, утверждают источники CNews на ИТ-рынке. Это китайский производитель систем видеонаблюдения, занимавший до половины российского рынка. О своем уходе компания никого не предупредила – свою работу она прекратила в одночасье. Сайт и соцсети компании недоступны, телефоны не отвечают.

Пути Hikvision и России разошлись

Китайская компания Hikvision без предупреждения покинула российский рынок, сообщили CNews источники в отечественной ИТ-среде. В свои планы она заранее никого не посвятила – ее уход стал неприятным сюрпризом для всех ее клиентов и партнеров. Участники рынка связывают это с новым витком санкций властей США, но введенных не против России, а против Китая.

Hikvision – это один из крупнейших в мире производителей систем видеонаблюдения. В России она занимает, по разным оценкам, до половины рынка. В 2019 г. власти США хотели изгнать ее из своей страны в рамках антикитайских санкций.

Точная дата ухода Hikvision из России на момент выхода материала установлена не была. Первой на это обратила внимание российская компания «Видеоглаз», работающая в сфере видеонаблюдения. Сообщение об этом она опубликовала в своем Telegram-канале 17 мая 2024 г. «Hikvision – компания №1 в сегменте систем видеонаблюдения попала в список санкционных компаний CША и уходит с рынка России, – говорится в публикации компании «Видеоглаз». – Приостановка или изменение каналов поставок может уже в ближайшее время вызвать дефицит продукции Hikvision и ряда электронных компонентов, что повлечет их удорожание. Под угрозой также доступность облачного сервиса и технической поддержки по оборудованию данного вендора».

rawpixel.com / FreePik Hikvision - один из основных игроков рынка видеонаблюдения. Но его нишу в России скоро займут другие компании

Также о «бегстве» Hikvision из России CNews сообщили представители «Марвел-Дистрибуции». «Его (Hikvision - прим. CNews) уход стал для нас полной неожиданностью», – сказали CNews в компании.

Прямо противоположное мнение

Редакция CNews нашла нескольких дистрибьюторов продукции компании Hikvision в России и направила им вопросы относительно деятельности Hikvision в России и об изменениях в их каналах поставок. Большинство, кроме компании «Эффорт Групп», проигнорировали запрос.

От российского сайта Hikvision ничего не осталось

Представители «Эффорт Групп» подтвердили CNews, что она является дистрибьютором Hikvision, и сказали: «Мы продолжаем поставлять оборудование, в том числе Hikvision, нашим заказчикам. В то же время мы ощущаем волну информации, которую в отраслевых СМИ развивают представители альтернативных дистрибьюторов и вендоров. О судьбе и планах компании Hikvision в России мы говорить и не уполномочены, и некомпетентны».

На вопрос редакции, менялись ли в последнее время каналы поставок оборудования Hikvision, представители «Эффорт Групп» ответили: «Нет, мы как работали, так и продолжаем».

Редакция CNews убедилась, что 24 мая 2024 г. официальный российский сайт Hikvision не работал – на нем висела заглушка о ведущихся технических работах. Также была удалена официальная группа компании в социальной сети «ВКонтакте», а ее Telegram-канал в последний раз обновлялся в марте 2022 г. При этом канал российского представительства Hikvision на YouTube к моменту выхода материала продолжал функционировать.

Российский Telegram-канал Hikvision

По данным WebArchive, российский сайт Hikvision работал в обычном режиме 21 апреля 2024 г., а объявление о технических работах появилось на нем не позднее 3 мая 2024 г.

Дополнительное подтверждение

Редакция CNews убедилась, что телефоны Hikvision во всех городах ее присутствия не отвечают. Электронная почта пока доступна – из 10 официальных адресов компании, которые имеются в распоряжении редакции, недоступен лишь один. Компания не ответила на запросы CNews в течение суток.

Между тем, один из крупных российских интеграторов подтвердил CNews факт ухода Hikvision с российского рынка. Его комментарий приведен без изменений на условиях анонимности.

В российских соцсетях Hikvision больше нет

«На рынке видеонаблюдения России сложился достаточно неожиданный инцидент. Один из крупных производителей Hikvision, неожиданно для всех, практически полностью перестал отгружать свою продукцию и принимать заказы на проектное и канальное оборудование, тем самым поставил большинство интеграторов, монтажные компании и заказчиков в неудобное положение, а какие-то компании были вынуждены спешно пересогласовывать и пересчитывать их решения на других вендоров», – заявили CNews представители интегратора.

Они добавили также, что производитель Hikvision известен «большому кругу потребителей и, как следствие, имел большой объем реализации». «Однако, что будет сейчас? Идут последние отгрузки Hikvision в России. Интеграторы в ожидании, а заказчики просят дать ответы».

Другая компания – участнике российского ИТ-рынка, рассказала CNews, что в российском офисе Hikvision прошли крупные сокращения. До этого компания располагала офисом около 100 человек.

Очень крупный игрок

По оценке аналитиков RSpectr, к концу 2021 г. доля Hikvision на российском рынке составляла 29,9%, то есть она занимала почти третью его часть. Из них 24,2% приходились на саму Hikvision, а оставшиеся 5,7% – на ее дочерний бренд HiVision из более бюджетного сегмента.

Российский YouTube -канал Hikvision пока еще не удален

Как сообщили CNews представители «Марвел-Дистрибуции», доля Hikvision в 2021 г. была на уровне 24%, но в 2022 г. резко выросла до 70%. Эксперты связали это с уходом иностранных вендоров на фоне антироссийских санкций. Однако позже влияние Hikvision на рынок стало ослабевать «за счет ввода на рынок российских и других китайских вендоров», рассказали CNews аналитики «Марвел-Дистрибуции».

«Hikvision хорошо проявил себя после в 2022 г., став одним из немногих вендоров, которые остались в России и сохранили местное представительство, – сказали CNews в «Марвел-Дистрибуции». – По нашим данным, вендор занимал больше половины рынка видеонаблюдения, поэтому его уход стал для нас полной неожиданностью».

Свято место пусто не бывает

В «Марвел-Дистрибуции» сообщили CNews, что уход компании, возможно, является временным. «Hikvision говорит, что это временное решение, но к сожалению, за последние два года мы слишком часто слышали аналогичные заявления от западных вендоров, и успели убедиться, что ничто не бывает столь постоянным, как временное», – сказали в «Марвел-Дистрибуции».

Участники рынка уверены, что столь внезапный и стремительный уход Hikvision из России обернется в итоге столь же стремительным захватом высвобожденной ею ниши другими компаниями. «Пустым место Hikvision на рынке не останется, их место смогут занять как южнокорейские компании, так и российские производители, – заявил CNews один из участников рынка. – Очевидно, что Hikvision испугались санкций США против китайских компаний. Наверняка через некоторое время они снова появятся в России и будут предлагать свое оборудование заказчикам, но уже не официально ввезенное, а поставленное по параллельному импорту. То есть оно станет дороже, и повлечет за собой все риски, в том числе отсутствие сервисной поддержки, непредсказуемые сроки поставки, отсутствие возможности защиты проектов заказчиков и т.д.

«Ситуация заставляет все больше обращать внимание на другие страны, производящие решения для систем видеонаблюдения. В наше время важно исключать все нюансы, которые могут привести к срыву проектов в результате неопределенности китайского вендора Hikvision, поэтому мы предлагаем обратить внимание на наших надежных партнеров – IDIS и т.д», – сообщили CNews в крупном российском интеграторе.

IDIS – это компания из Южной Кореи. Ее как замену Hikvision упомянули и другие источники CNews. В качестве альтернативы они также назвали китайскую компанию Tiandy и российскую «НИЦ Технологии».