Тронин Виталий
|24.12.2024
|В Уфе завершено строительство новой ИТ-инфраструктуры для «Газпрома» 1
Тронин Виталий и организации, системы, технологии, персоны:
|Газпром трансгаз 145 1
|Газпром ПАО 1342 1
|Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 1
|Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
|Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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