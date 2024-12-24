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Тронин Виталий



24.12.2024 В Уфе завершено строительство новой ИТ-инфраструктуры для «Газпрома» 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Тронин Виталий и организации, системы, технологии, персоны:

ЦИКАДА - Инфотактика 13 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 140 1
Газпром трансгаз 145 1
Газпром ПАО 1342 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 764 1
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Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144215 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1207 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
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