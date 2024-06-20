ГК «Инфотактика» и Институт прикладной геофизики представили единую платформу управления цифровой трансформацией

Системный интегратор ГК «Инфотактика» и ФГУП «Институт прикладной геофизики» имени академика Е.К. Федорова продемонстрировали совместное решение для обработки комплексной, в том числе и геофизической, информации больших объемов данных с использованием искусственного интеллекта.

Платформа представляет собой микроЦОД, состоящий из киберзащищенной IP-камеры, собственных продуктов ГК «Инфотактика» (межсетевого экрана CoreBit.NGFW и ПАКа для защиты корпоративных данных), коммутатора, пиринговой системы, мультиплексора и сервера. Об этом CNews сообщили представители ГК «Инфотактика».

Решение позволяет агрегировать и анализировать цифровые данные инженерной инфраструктуры на месте, передавать необходимую информацию в централизованные сети и снижать требования к среде передачи данных. Технологии искусственного интеллекта используются для обработки информации в реальном времени и выделения критически важных данных для принятия решений. За счет этого, есть возможность адаптивной обработки постоянно возрастающих объемов данных.

Продукт, который был создан в результате сотрудничества двух компаний, может быть внедрен на различных площадках, где требуется быстрая и надежная информационная инфраструктура: на крупных предприятиях, строительных площадках и во временных офисах.

«В центральных регионах России проблемы с наличием и возможностями каналов связи наблюдаются сегодня в меньшей степени, однако в удаленных и труднодоступных областях для ИТ-инфраструктура необходимы решения, способные мгновенно анализировать цифровую информацию и передавать лишь важные и критические данные в центральную сеть. Наша платформа предназначена как раз для этого - для снижения нагрузки на распределенные каналы связи, — сказал генеральный директор ГК «Инфотактика» Александр Колосов.

Разработка ГК «Инфотактика» и Института прикладной геофизики обладает высокой степенью масштабируемости и кастомизации, что позволяет адаптировать ее к различным задачам.

Платформа управления цифровой трансформацией была продемонстрирована председателю правительства Михаилу Мишустину в рамках заседания коллегии Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.