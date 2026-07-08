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Ц1 ЦИКАДА Инфотактика Корбит CoreBit.NGFW

Ц1 - ЦИКАДА - Инфотактика - Корбит - CoreBit.NGFW
 

"COREBIT. NGFW: наши технологии - ваша безопасность"  Алексей Громов, Руководитель отдела разработки . COREBIT / Данные 2025 года

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


08.07.2026 CoreBit.NGFW прошёл сертификацию ФСТЭК России по требованиям к многофункциональным межсетевым экранам 1
20.06.2024 ГК «Инфотактика» и Институт прикладной геофизики представили единую платформу управления цифровой трансформацией 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ц1 и организации, системы, технологии, персоны:

Ц1 - ЦИКАДА - Инфотактика 19 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 224 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21878 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64399 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7803 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61266 1
ЦОД микро - МикроЦОД - ЦОД мини 51 1
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 613 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4300 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15992 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455669, в очереди разбора - 727888.
Создано именных указателей - 197293.
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