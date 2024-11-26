Разделы

Телеком Инфраструктура Техника Импортонезависимость
|

Холдинг «Цикада» расширил продуктовый портфель телекоммуникационными решениями компании Eltex

АО «Цикада», системный интегратор в области информационных технологий, заключило партнерское соглашение с компанией Eltex – российским разработчиком и производителем телекоммуникационного оборудования. Сотрудничество направлено на предоставление решений для операторов связи, крупных корпоративных клиентов и госсектора. Об этом CNews сообщили представители ООО ГК «Инфотактика».

Компания Eltex предлагает телекоммуникационное оборудование и программное обеспечение, которые в полном объеме соответствуют рыночному запросу и требованиям регулятора. В каталоге компании представлены коммутаторы доступа, агрегации и ядра, маршрутизаторы, точки доступа и контроллеры Wi-Fi, IP-АТС, программные системы управления и др. Их включение в продуктовый портфель АО «Цикада» расширит возможности заказчиков в создании комплексных телекоммуникационных сетей любого масштаба.

Кирилл Бойко, K2 Cloud: Публичные провайдеры предлагают уровень безопасности, сопоставимый с частными облаками
Облачные тренды

Александр Колосов, генеральный директор АО «Цикада»: «Наше партнерство с Eltex открывает новые горизонты для реализации проектов как для операторов связи, так и для крупных предприятий в таких важных отраслях, как финансовый сектор, здравоохранение, образование. Мы планируем запустить пилотные проекты по модернизации сетевой инфраструктуры и внедрению передовых технологий в ключевых сегментах экономики. Уверены, что совместные усилия позволят нам максимально эффективно использовать потенциал отечественных технологий».

В последние годы рынок телекоммуникационных технологий в России демонстрирует развитие и нарастающий интерес к местным производителям. Текущая геополитическая ситуация подчеркивает необходимость создания устойчивой экосистемы, основанной на отечественных решениях. Развитие партнерских отношений между российскими компаниями не только помогает повысить качество услуг для конечных пользователей, но и снижает зависимость от импорта, создавая необходимую базу для локализации производства и стимулирования технологического прогресса.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Анатомия ЦОД: какие инженерные решения актуальны? Инфографика

«Байкал» вернулся на родину: отечественные процессоры вновь поставляют в Россию

Денис Терещенко, замруководителя ФТС России: Для перехода на «Гостех» и отказа от Microsoft требуется дополнительное финансирование

Яндекс 360 проведет конференцию по облачным решениям и совместному управлению проектами

Древняя компания из позапрошлого века едва не погибла, но ее спас искусственный интеллект. Она подорожала на 400%

Конференции

Заказная разработка ПО 2024

Современные контакт-центры 2024

Российские программно-аппаратные комплексы 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты и аксессуары для видеосъемки на смартфон: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO SPARK 30 5G — быстрый и выгодный

Лучшие вертикальные пылесосы с моющей насадкой: хиты продаж

Показать еще

Наука

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров
Показать еще