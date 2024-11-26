Холдинг «Цикада» расширил продуктовый портфель телекоммуникационными решениями компании Eltex

АО «Цикада», системный интегратор в области информационных технологий, заключило партнерское соглашение с компанией Eltex – российским разработчиком и производителем телекоммуникационного оборудования. Сотрудничество направлено на предоставление решений для операторов связи, крупных корпоративных клиентов и госсектора. Об этом CNews сообщили представители ООО ГК «Инфотактика».

Компания Eltex предлагает телекоммуникационное оборудование и программное обеспечение, которые в полном объеме соответствуют рыночному запросу и требованиям регулятора. В каталоге компании представлены коммутаторы доступа, агрегации и ядра, маршрутизаторы, точки доступа и контроллеры Wi-Fi, IP-АТС, программные системы управления и др. Их включение в продуктовый портфель АО «Цикада» расширит возможности заказчиков в создании комплексных телекоммуникационных сетей любого масштаба.

Александр Колосов, генеральный директор АО «Цикада»: «Наше партнерство с Eltex открывает новые горизонты для реализации проектов как для операторов связи, так и для крупных предприятий в таких важных отраслях, как финансовый сектор, здравоохранение, образование. Мы планируем запустить пилотные проекты по модернизации сетевой инфраструктуры и внедрению передовых технологий в ключевых сегментах экономики. Уверены, что совместные усилия позволят нам максимально эффективно использовать потенциал отечественных технологий».

В последние годы рынок телекоммуникационных технологий в России демонстрирует развитие и нарастающий интерес к местным производителям. Текущая геополитическая ситуация подчеркивает необходимость создания устойчивой экосистемы, основанной на отечественных решениях. Развитие партнерских отношений между российскими компаниями не только помогает повысить качество услуг для конечных пользователей, но и снижает зависимость от импорта, создавая необходимую базу для локализации производства и стимулирования технологического прогресса.