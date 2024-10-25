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В ОЭЗ «Алабуга» установлена комплексная система безопасности на основе технологий ИИ

Группа компаний «Инфотактика» (входит в холдинг «Цикада») завершила строительство охранного комплекса в особой экономической зоне «Алабуга», расположенной в Елабужском районе Татарстана. Проект, реализованный в труднейших климатических и географических условиях в течение года, обеспечивает высокий уровень защиты благодаря интеграции системы, разработанной специально для охраны ключевых объектов.

ОЭЗ «Алабуга» — важный центр экономической активности, который предоставляет инженерную, строительную, кадровую и социальную инфраструктуру. Регион привлекает как отечественных, так и зарубежных инвесторов благодаря стратегическому значению, оказывая значительное влияние на экономическое развитие Татарстана и страны в целом.

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Облачные тренды

Внедренная система ГК «Инфотактика» представляет собой высокотехнологичное решение, которое объединяет видеонаблюдение с интеллектуальными алгоритмами анализа и механизмами оповещения. Комплекс функционирует в непрерывном автоматическом режиме без возможности отключения оператором, что позволяет оперативно отслеживать ситуацию на периметре и предотвращать потенциальные угрозы, обеспечивая актуальную информацию для службы безопасности. Ключевое преимущество — высокая точность. Современные технологии позволяют сократить количество ложных срабатываний до 0,5 случая в квартал на одну охраняемую область.

Генеральный директор ГК «Инфотактика» Александр Колосов отметил: «Развитие современных технологий безопасности — ключ к успешному будущему, и мы гордимся тем, что вносим значимый вклад в защиту стратегически важных объектов нашей страны».

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