СЗИ Dallas Lock 8.0-К прошла процедуру оценки соответствия 4 уровню доверия СЗИ

«Конфидент» объявила об успешном получении сертификата соответствия СЗИ Dallas Lock 8.0-К требованиям к уровням доверия в системе сертификации ФСТЭК России.

Сертификат соответствия № 2720 удостоверяет, что СЗИ Dallas Lock 8.0-К соответствует требованиям к средствам обеспечения безопасности информационных технологий по 4 уровню доверия. Соответствующая запись содержится в Государственном реестре сертифицированных средств защиты информации.

СЗИ Dallas Lock 8.0-К (сборка 565.2) соответствует требованиям ФСТЭК России: по 5 классу защищенности СВТ от НСД; по 4 классу защиты МЭ (ИТ.МЭ.В4.ПЗ); по 4 классу защиты СОВ (ИТ.СОВ.У4.ПЗ); по 4 классу защиты СКН (ИТ.СКН.П4.ПЗ); по 4 классу защиты СКН (ИТ.СКН.Н4.ПЗ); по 4 уровню доверия.

СЗИ Dallas Lock 8.0-К может использоваться в автоматизированных системах до класса защищенности 1Г включительно, в информационных системах 1 уровня защищенности персональных данных, в государственных информационных системах 1 класса защищенности, в значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) до 1 категории включительно. Также напомним, что Dallas Lock 8.0-К — это первое и пока единственное в России сертифицированное решение по контролю отчуждения (переноса) информации со съемных машинных носителей информации.

Директор Центра защиты информации группы компаний «Конфидент» Егор Кожемяка сказал: «Процедура оценки соответствия уровням доверия является важной и новой неординарной задачей для всех участников рынка сертифицированных средств защиты информации. Компания «Конфидент» одной из первых сертифицировала СЗИ от НСД по уровням доверия. Это стало возможным во многом благодаря высокой квалификации специалистов компании, ведь значительную часть материалов по сертификации изделия мы подготовили собственными силами, что лишний раз подчёркивает эффективность применяемых нами методик в области безопасной разработки программного обеспечения».