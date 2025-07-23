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Тюленев Андрей
УПОМИНАНИЯ
|23.07.2025
|Positive Technologies помогла устранить уязвимость в системе ВКС Vinteo 1
|18.11.2024
|Positive Technologies помогла устранить уязвимости нулевого дня в российской ВКС-системе Vinteo 1
Тюленев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 101 1
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1346 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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