Нечего сидеть за компьютером. Microsoft сломала Windows 11 – теперь в нее нельзя даже зайти. Опрос

Нечего сидеть за компьютером. Microsoft сломала Windows 11 – теперь в нее нельзя даже зайти.

Microsoft сломала систему идентификации пользователей в Windows 11 – в некоторых случаях в систему нельзя даже залогиниться, на экране выдаются различные сообщения об ошибке. С такой проблемой сталкиваются не все пользователи – она плавающая, но при этом относительно массовая. Причина, как и всегда в случае с любой ОС Microsoft – в кривых обновлениях.

Вы кто такие? Я вас не звала

Windows 11 перестала «узнавать» своих пользователей. Как пишет портал Bleeping Computer, некоторые владельцы ПК и ноутбуков на базе этой ОС начали сталкиваться с проблемами при аутентификации.

Система не дает им залогиниться и выдает различные ошибки. Пользоваться компьютером становится невозможно. Проблему нельзя назвать постоянной – она то появляется, то исчезает, и тогда увидеть рабочий стол все же получается. Но факт остается фактом – Windows 11 в очередной раз сломана, и виновник уже сознался в содеянном.

Корпорация Microsoft официально признала, что недавние апдейты для Windows 11 могут вызывать отклонения в работе системы аутентификации. Как много людей пострадало от этого, в Microsoft не сообщают, но подчеркивают, что эти обновления для ОС вышли еще в конце лета 2025 г.

Microsoft Современные обновления Windows 11 - словно беспроигрышная лотерея . Шанс получить хотя бы одну проблему с ОС стремится к 100%

Более того, проблему с идентификацией пользователей могут привнести любые апдейты для Windows 11, вышедшие после 29 августа 2025 г. CNews писал о некоторых из них – они ломают меню восстановления системы и выводят из строя localhost – любимый инструмент веб-разработчиков.

Технические подробности

Bleeping Computer уточняет, что система аутентификации пользователей в современных Windows базируется на так называемых «идентификаторах безопасности», они же Security Identifiers или SID. Это уникальные буквенно-цифровые строки, которые Windows использует для управления учетными записями пользователей. Также SID применяются для контроля доступа в систему и управления правами пользователей.

«Вы рискуете столкнуться с ошибками аутентификации Kerberos и New Technology LAN Manager (NTLM) на устройствах, на которых есть дублирующие идентификаторы безопасности», – говорится в официальном заявлении Microsoft.

Кого коснулось, и чего стоит ожидать

Пользователи старых модификаций Windows 11 до 23Н2 включительно могут пока не беспокоиться – патчи, ломающие систему аутентификации, их ОС пока не затронули. По данным Bleeping Computer, проблема коснулась тех, кто пользуется Windows 11 24H2 и Windows 11 25H2.

Некорректная работа Windows 11 с SID может привести к целому ряду проблем – некоторые пользователи потеряют доступ к удаленным рабочим столам, а кто-то больше не сможет подключиться к различным ресурсам в локальной сети. Впрочем, и то, и другое более характерно для офисных ПК, но и домашние компьютеры тоже в беде. На них, как и на «офисниках», может сбоить алгоритм входа в систему – на экран будут выводиться самые разные сообщения об ошибках. К примеру, Windows может ругаться на неправильный пароль, даже если он точно был введен правильно.

Важно подчеркнуть, что Microsoft сломала не только Windows 11, по сути, пользовательскую ОС. Под ударом оказалась еще и серверная Windows Server 2025, так что системным администраторам нужно быть наготове.

Попытка свалить все на пользователей

Microsoft попыталась обелить себя и заявила, что дублирующие SID – это потенциальное следствие клонирования установочных дистрибутивов Windows, если те не были подготовлены для этого при помощи утилиты Sysprep. Но важно подчеркнуть, что она уже признала – проблема появилась исключительно недавно, после релиза очередных обновлений системы.



