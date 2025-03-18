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В Новобелозёровку и Садовое Омской области впервые пришла связь 4G «МегаФона»

Жители соседних поселений Новобелозёровка и Садовое в Омской области впервые получили устойчивую связь и высокоскоростной мобильный интернет «МегаФона». Улучшения стали возможны благодаря совместной работе оператора и регионального министерства цифрового развития и связи по программе «Скидка за спектр».

Новобелозёровка и Садовое расположены в Таврическом районе области. Деревня и село относятся к категории малочисленных, суммарно здесь проживает более 600 человек. «МегаФон» первым из операторов сотовой связи установил базовую станцию в Новобелозёровке, обеспечив всю территорию населённого пункта связью четвертого поколения. При этом в зону действия базовой станции попали ещё три, расположенные поблизости деревни: Зеленое Поле, Муртук, Черниговка. А смонтированное оборудование в Садовом, позволило улучшить связь в ближайших селах Звонарёв Кут и Сосновское.

Замеры специалистов показали, что в Новобелозёровке максимальные скорости мобильного интернета достигают 80 Мбит/с, в Садовом — 75 Мбит/с. Теперь местные жители круглосуточно остаются на связи со своими близкими, а при необходимости могут обратиться за помощью к спасателям или в медучреждения, ведь голосовые вызовы доступны как в стандарте 2G, так и по современной технологии VoLTE. Последняя позволяет одновременно и общаться по телефону, и пользоваться интернетом. Существующие скорости передачи данных дают возможность жителям и гостям поселений оставаться на связи и максимально использовать цифровые сервисы.

О высокой активности абонентов в сети свидетельствуют статистические данные оператора. Например, за первые 15 дней марта местные жители успели отправить и получить объем информации, сопоставимый с просмотром 200 полнометражных кинофильмов в высоком качестве.

«В партнерстве с региональным министерством цифрового развития и связи компания «МегаФон» устанавливает базовые станции в малочисленных населённых пунктах по программе «Скидка за спектр». В первом квартале текущего года запланировано строительство четырех базовых станций, две из них в Таврическом районе мы сдали, а значит сельские жители получили современную и качественную связь», – сказал директор «МегаФона» в Омской области Игорь Беззубкин.

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