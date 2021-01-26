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«Ростелеком» цифровизирует предприятия агрохолдинга «Агротек»

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Ростелеком» предоставил предприятиям группы компаний «Агротек» на Дальнем Востоке отраслевое интеграционное решение, которое поможет справиться с актуальными задачами агробизнеса.

Отраслевое решение «Ростелекома» для агропромышленных предприятий сформировано по принципу конструктора и включает в себя базовые сервисы цифровизации предприятия и уникальные продуктовые решения агроотрасли. В частности, в него входят сервисы организации цифровой инфраструктуры предприятия, услуги интеллектуального видеонаблюдения и телеметрического зрения, биометрическая система контроля управления доступом, комплексная система управления агробизнесом. Необходимый набор сервисов определяет сам заказчик, исходя из текущих потребностей и задач бизнеса.

Приоритетным направлением первого этапа цифровизации бизнеса для предприятий «Агротек», расположенных на Камчатке и в Приморье, стало внедрение сервиса видеонаблюдения для контроля производственных процессов и безопасного доступа на территорию, а для предприятия в приморском селе Черниговка — комплексной системы управления агробизнесом для организации и контроля за полевыми работами. Все сервисы предоставляются на основе цифровой инфраструктуры холдинга «Агротек», ранее созданной компанией «Ростелеком».

На предприятиях холдинга на Камчатке и в Приморье подключено более 300 камер видеонаблюдения: монтаж и настройку специалисты «Ростелекома» производили преимущественно в ночное время, чтобы не прерывать производственный процесс.

Больше всего камер подключено на предприятии на 19 километре Елизовского района — 190. На свиноферме «Экоферма Сокоч» производство находится под контролем 35 видеокамер, на свинокомплексе «Лесной» — 36. Безопасность территории «Черниговского Агрохолдинга» в Приморском крае обеспечивается с помощью 46 камер.

Видеокамеры с широким углом обзора работают круглосуточно. Видеозаписи хранятся на защищенной облачной платформе «Ростелекома». Контролировать бизнес можно в онлайн-режиме из любой точки мира, где есть интернет. Клиентам также доступен архив видеозаписей. Услуга «Видеонаблюдение» дополнена базовыми функциями видеоаналитики: заказчику незамедлительно приходит уведомление, когда внутри охраняемого периметра зафиксировано движение или пересечение заданной линии, перекрывается изображение, обрывается трансляция.

Внедренная «Ростелекомом» в Приморье комплексная система управления агробизнесом обеспечивает сбор и обработку данных, а также дает целостную картину производства. Она организует учет урожая, способна спрогнозировать потери и тем самым обеспечить рост урожайности на заданной территории.

Пользователи системы получают информацию в виде графиков, таблиц и диаграмм, что позволяет вести учет операций и контролировать полевые работы в реальном времени. Таким образом, комплексная система управляет производственными процессами на всех этапах и контролирует эффективность обработки полей. Этот инструмент уже зарекомендовал себя в период сбора урожая в 2020 году на полях агрохолдинга. Весь потенциал сервиса планируется апробировать с началом посевных работ весной 2021 года.

На втором этапе запланировано внедрение на животноводческих предприятиях холдинга «Агротек» уникальной системы телеметрического зрения в свиноводстве. Система позволит реализовать индивидуальный мониторинг здоровья и привеса животных, за счет сокращения точек контакта животных с человеком усилить биобезопасность на предприятии, спрогнозировать объем продукции и организовать оптимальный отбор животных для отгрузки. По итогам внедрения планируется повысить финансовую эффективность производства за счет увеличения выработки и сокращения цикла производства.

«“Ростелеком” становится отраслевым партнером и интегратором для агробизнеса. Цифровизация сельскохозяйственной отрасли основана на внедрении взаимосвязанных технологичных решений на всех этапах производства. В итоге это приведет к автоматизации многих процессов в отрасли, сокращению капитальных расходов и в целом сделает производство более эффективным, — отметил вице-президент по работе с корпоративными и государственными заказчиками ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков. — Интеграционное решение “Ростелекома” позволяет гибко выбирать необходимые услуги из предлагаемого набора, что поможет сельхозпроизводителям повысить рентабельность бизнеса и извлечь максимальную прибыль».

«Сотрудничество с компанией “Ростелеком” позволяет холдингу “Агротек” уверенно двигаться в мире цифровых технологий и получать отраслевые решения для востребованных подотраслей агропромышленного производства: свиноводства, растениеводства, в частности зерновых культур. Внедрение цифровых технологий дает реальную экономию бюджета и способствует повышению эффективности бизнеса в отдельных прикладных направлениях», — отметил председатель совета директоров группы компаний «Агротек» Владимир Рубахин.

Агропромышленный комплекс — одно из приоритетных направлений, для решения задач в котором «Ростелеком» обладает всеми необходимыми компетенциями: отраслевая экспертиза, широкая сеть дата-центров, телекоммуникации, опыт предоставления государственных услуг, реализации интеграционных и инфраструктурных проектов, а также масштабируемые инновационные решения в области сельского хозяйства. Главной задачей для «Ростелекома» в реализации данного проекта является внедрение мультисервисного решения, которое поможет заказчику получить максимальный экономический эффект в кратчайшие сроки, несмотря на присущие сельскохозяйственной отрасли риски.

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