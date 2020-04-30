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PT Telkom Indonesia PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Telkomsel

PT Telkom Indonesia - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk - PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk - Telkomsel

СОБЫТИЯ

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30.04.2020 «Билайн» запустил облачное хранилище на базе платформы Cloudlike 1
30.10.2018 Резидент «Сколково» предоставил облачный сервис Cloudlike индонезийским телеком-операторам 1
19.01.2010 Huawei Marine соединит 5 островов Индонезии системой подводных кабелей 1
22.09.2008 Русские связисты прозванивают Африку 1
07.07.2008 Телеком-экспансия: Россия идет на юг 1
14.01.2008 Китай и Индия заняли 21% мирового рынка сотовой связи 1
22.11.2007 Ericsson развернул в Индонезии базовую станцию на солнечной батарее 1
14.05.2007 Индонезию "зачищают" перед приходом русских связистов 1
13.12.2006 Ericsson представила данные об объеме рынка профессиональных услуг 1
14.11.2006 Российские связисты добрались до Вьетнама и Индонезии 1
17.11.2005 Arianespace вывел в космос два новых спутника 1
14.11.2005 Старт Ariane-5 отложен по техническим причинам 1
04.11.2004 В Азии создали нового мета-оператора 1
21.04.2003 Индонезия завершит приватизацию Telkomsel осенью 1
04.02.2003 SingTel сообщает об успехе экспансии в азиатско-тихоокеанском регионе 1
08.10.2002 Индонезийский Telcomsel открыл первую в стране GPRS-сеть 1
05.04.2002 SingTel увеличит принадлежащий ей пакет акций Telkomsel 2
04.02.2002 Motorola поставит индонезийской Telkomsel оборудование и услуги стоимостью $170 млн. 1
09.01.2002 Индонезия потратит $1 млрд. на развитие инфраструктуры сотовой связи 1
26.12.2001 Siemens и Pirelli получили контракт на создание оптической сети в Индонезии 1
07.12.2001 Индонезийская PT Telkom планирует вложить $1 млрд. в развитие фиксированной беспроводной связи 1
08.11.2001 SingTel планирует выпуск облигаций на сумму в $1,5 млрд. 1
02.11.2001 KPN продаcт акции Telkomsel за 668 млн. евро 1
04.10.2001 SingTel намерена приобрести долю KPN в индонезийской PT Telkomsel 2
23.03.2001 KPN намерена продать часть своих активов 1
17.01.2001 Siemens построит GSM сеть для индонезийского оператора PT Telkom 1
04.08.2000 Индонезия отменит государственную монополию на телекоммуникации раньше намеченного срока 1

Публикаций - 28, упоминаний - 30

PT Telkom Indonesia и организации, системы, технологии, персоны:

SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 159 8
ITT Corporation - Indosat PT Tbk - Indosat Ooredoo 27 6
Singtel Optus Cable & Wireless - Optus Expan - OptusNet - Optus Software 89 4
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 4
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 341 4
Viettel Group - Viettel Military Industry and Telecoms Group 24 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9514 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
Globe Telecom 32 3
ByCell 26 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
МегаФон 10771 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15794 2
Vodafone Group 1412 2
China Mobile 436 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 2
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies - KT ICOM 267 2
ASD Technologies - АСД Технолоджиз 18 2
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 125 2
Питерская группа связистов 441 1
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 108 1
A1 Telekom Austria Group - Mobilcom Austria 68 1
Axiata - малайзийская телекоммуникационная компания - Edocto Group - Tanzanite Tower - Deodar 16 1
Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 257 1
Motorola Inc 1156 1
E-Plus 84 1
EA - Maxis 71 1
Cisco Systems - Pirelli Submarine Telecom Systems 1 1
Telefonica - O2 Czech Republic - Český Telecom 40 1
Vestel - Vestel Trade - Vestel CIS - Вестел СНГ 40 1
StarHub 42 1
TCI - Telecommunication Company of Iran 9 1
Temasek Holdings - ST Telemedia - Singapore Technologies Telemedia 20 1
A1 Telekom Austria Group - A1 Bulgaria - А1 България - Mtel - Mobiltel 24 1
Cyfrowy Polsat - Plus - Polish telecommunications - Plus GSM - Polkomtel 27 1
Rogers Communications 17 1
XLSmart - PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk - PT Excelcomindo Pratama Tbk - PT XL Axiata Tbk - XL Axiata - Excelcomindo Pratama - Grahametropolitan Lestari 6 1
Starcomms 2 1
Huawei 4677 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
Temasek Holdings 22 5
Bharti Enterprises Group 57 2
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 2
Arianespace 87 2
Cukurova 97 1
ChemChina - Pirelli SpA - Пирелли Таер Руссия 42 1
Газпром ПАО 1493 1
Альфа-Групп 745 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 1
Правительств Индонезии - Кабинет Республики Индонезии - Kabinet Republik Indonesia - органы государственной власти 30 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 40 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6556 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4956 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6512 7
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 9 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22970 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29717 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26344 5
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9667 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18060 3
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7546 3
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6698 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35098 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24458 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1427 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6327 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1429 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13349 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12969 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4450 2
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 687 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18350 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3063 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12223 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10262 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4045 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7394 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1704 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 548 1
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 573 1
File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 494 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10692 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4188 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 1001 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8706 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4182 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2981 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1585 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9800 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25862 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1094 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1058 1
GM - Hughes - DirecTV satellite fleet 14 2
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 2
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 98 2
PT Telkom Indonesia - TELKOM - геостационарная связная спутниковая система 9 2
Google Android 15262 2
Apple iOS 8590 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
ASD Technologies Cloudike 5 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3115 1
Сбер - Салют для бизнеса - Dialog - Диалог - Мессенджер 82 1
ВымпелКом - Билайн Личный кабинет - Мой Билайн 58 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 156 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol - Cisco TelePresence Tactical MXP - Cisco Tandberg Tactical MXP - Cisco TelePresence SX 76 1
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 1
Бабаев Кирилл 56 2
Королев Игорь 65 1
Сухаими Хаснул 1 1
Путин Владимир 3459 1
Евтушенков Владимир 217 1
Стюгин Михаил 20 1
Лукашенко Александр 104 1
Кузьмичев Алексей 54 1
Малин Дмитрий 6 1
Филатов Игорь 1 1
Патаркацишвили Бадри 11 1
Воспенникова Ирина 5 1
Индонезия - Республика 1060 18
Сингапур - Республика 1954 8
Россия - РФ - Российская федерация 166481 7
Индия - Bharat 5876 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54784 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3661 4
Европа 24976 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1138 3
Нидерланды 3749 3
Индонезия - Суматра - Кепулауан-Риау - Батам 5 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19169 2
Южная Корея - Республика 7057 2
Азия - Азиатский регион 5925 2
Япония 13810 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 2
Африка - Африканский регион 3644 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3587 2
Малайзия 923 2
Таиланд - Королевство 927 2
Филиппины - Республика 599 2
Южная Корея - Сеул 375 2
Индонезия - Джакарта 56 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5497 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Малайский архипелаг - Калимантан - Борнео 21 1
Индонезия - Лампунг - Бандар-Лампун(г) 2 1
Казахстан - Республика 6061 1
Армения - Республика 2452 1
Беларусь - Белоруссия 6303 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3137 1
Польша - Республика 2031 1
Европа Восточная 3139 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2609 1
Германия - Федеративная Республика 13223 1
Ближний Восток 3156 1
Венгрия 857 1
Китай - Тайвань 4249 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14816 1
Турция - Турецкая республика 2625 1
Украина 7930 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57780 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1917 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18182 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7048 3
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 2
Приватизация - форма преобразования собственности 543 2
Профсоюз - Профессиональный союз 290 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1229 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4803 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8256 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7533 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3864 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53552 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4026 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7439 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 522 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 477 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2135 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5475 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1279 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
The Jakarta Post 2 2
Silicon 495 1
Total Telecom 613 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6098 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
Moody's Investors Service 136 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 553 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465233, в очереди разбора - 724160.
Создано именных указателей - 199732.
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