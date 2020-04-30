Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
PT Telkom Indonesia PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Telkomsel
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 28, упоминаний - 30
PT Telkom Indonesia и организации, системы, технологии, персоны:
|Бабаев Кирилл 56 2
|Королев Игорь 65 1
|Сухаими Хаснул 1 1
|Путин Владимир 3459 1
|Евтушенков Владимир 217 1
|Стюгин Михаил 20 1
|Лукашенко Александр 104 1
|Кузьмичев Алексей 54 1
|Малин Дмитрий 6 1
|Филатов Игорь 1 1
|Патаркацишвили Бадри 11 1
|Воспенникова Ирина 5 1
|Moody's Investors Service 136 1
|AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 1
|S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 553 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465233, в очереди разбора - 724160.
Создано именных указателей - 199732.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465233, в очереди разбора - 724160.
Создано именных указателей - 199732.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.