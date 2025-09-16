Разделы

SUSE Linux ALSA SUSE Linux Advanced Linux Sound Architecture


УПОМИНАНИЯ


16.09.2025 «МТС Музыка»: за последний год россияне стали слушать музыку на работе в 2 раза чаще 1
02.03.2021 Сборщики знаменитых Linux-дистрибутивов отказались выпускать пакеты с Telegram из-за хамства разработчиков мессенджера 1
17.10.2017 В ядре Linux найдена серьезная дыра для удобного взлома системы 2
21.01.2009 Вышла ALSA 1.0.19 1
15.07.2008 Вышла финальная версия ALSA 1.0.17 1
18.04.2008 Анонсированы Helix и RealPlayer 11 для GNU/Linux 1
10.04.2008 Анонсирован выпуск Mandriva Linux 2008 Spring 1
21.03.2008 Вышел второй релиз-кандидат Mandriva 2008 Spring 1
06.03.2008 Обнародован список ПО Mandriva Linux 2008 Spring 1
08.02.2008 Вышла финальная версия звуковой подсистемы Linux ALSA 1.0.16 2
10.01.2007 Обновления дистрибутива ASPLinux 11.2 можно приобрести на DVD 1
29.06.2006 Вышла Skype 1.3 для Linux 1
26.10.2001 Итог недели: три новых Линукса на одну Windows XP 2
26.10.2001 Итог недели: три новых Линукса на одну Windows XP 2
12.10.2001 Линус Торвальдс выпустил патч к ядру Linux 2.4.11 2
14.08.2001 SuSe выпустила Linux для серверов IBM iSeries 2
24.07.2001 Немецкая Linux-компания SuSE сократила штат и поменяла CEO 2

Публикаций - 17, упоминаний - 24

SUSE Linux ALSA и организации, системы, технологии, персоны:

SUSE Software Solutions Germany GmbH. 394 5
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 5
Intel Corporation 12437 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5711 2
Red Hat 1336 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1580 2
AMD Graphics Product Group - ATI 961 2
AOL Inc - America Online 1869 2
Netscape Communications Corporation 423 2
Telegram Group 2411 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1545 1
Microsoft Corporation 25062 1
IBM - International Business Machines Corp 9508 1
AMD - Advanced Micro Devices 4405 1
GitHub 934 1
Elisa 35 1
Google LLC 12096 1
Nvidia Corp 3663 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 110 1
ASPLinux - Application Service Provider Linux 91 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 73 1
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 32 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7975 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10229 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26678 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25574 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31379 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21526 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14826 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4036 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25213 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70945 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9710 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3972 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2211 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9589 2
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 631 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2232 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2680 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6203 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3901 2
Repository - Репозиторий 990 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10905 2
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 819 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12808 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30563 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4118 1
Microsoft WMV - Microsoft Windows Media Video 392 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 882 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16543 1
LTS - Long-Term Support - LTSC - Long-Term Servicing Channel - LTSB - Long-Term Servicing Branch - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 150 1
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 50 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8057 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1426 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28647 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6797 1
USB Type-A - USB-A 582 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 863 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 732 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 725 1
Кибербезопасность - Local Privilege Escalation - Локальное повышение привилегий - Уязвимость 169 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4334 1
Linux OS 10655 13
Linux KDE Plasma 243 5
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 241 5
SUSE Linux 202 4
Mozilla Firefox - браузер 1907 3
Mandriva Linux 85 3
Apache OpenOffice 482 2
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 131 2
Red Hat Linux 205 2
Intel Itanium 638 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2401 2
Oracle Office - Sun Microsystems - Star Division - StarOffice 110 2
AMD Radeon HD 281 2
Microsoft Windows Mobile 5 192 2
Google Chrome - браузер 1617 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 597 1
IBM iSeries 26 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1074 1
Google Android 14502 1
Apple iOS 8133 1
Nokia Symbian OS 1402 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 916 1
Microsoft Windows XP 2412 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 626 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 268 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4994 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 1
Red Hat - Fedora Project - Linux Fedora 234 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 610 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 176 1
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 593 1
Linux GNU - Gentoo 41 1
SUSE openSUSE 96 1
Red Hat RPM - Package Manager 165 1
Arch Linux 30 1
Perl - Язык программирования 151 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 885 1
Google Sync 4 1
Linux Slackware 30 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Музыка - MTS Music 76 1
Дуров Павел 300 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 211 1
Гинятуллин Роман 61 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53019 5
Европа 24523 5
Америка Латинская 1864 5
Германия - Федеративная Республика 12862 4
Россия - РФ - Российская федерация 153476 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13487 2
Франция - Французская Республика 7945 2
Канада - Квебек 65 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18281 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45073 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1026 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1315 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3127 1
Россия - УФО - Свердловская область 1678 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1367 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1828 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14383 1
Россия - ПФО - Самарская область 1420 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1971 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1637 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11549 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5197 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1366 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11302 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4590 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 235 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50389 1
Поколение Y - Поколение "Игрек" - поколение Миллениума - поколение миллениалов, «некст», сетевое поколение - поколение людей, родившихся с начала 1980-х до середины 1990-х годов 132 1
Поколение X - поколение людей, родившихся с 1964 по 1980 год (с 1965 по 1979 год) 34 1
Поколение бэби-бумеров - baby boomers - поколение людей, родившихся в период с 1946 по 1964 годы 21 1
Phoronix 49 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385765, в очереди разбора - 729966.
Создано именных указателей - 183617.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

