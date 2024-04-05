Сисадмин 33 года притворялся другим человеком, украв его личность, набрав кредитов, и отправив его в тюрьму и психушку

ИТ-специалист украл личность другого человека и выдавал себя за него более 30 лет. Под его именем он брал кредиты, приобретал имущество, женился и стал отцом, а свою жертву он упрятал сначала в тюрьму, а затем в психиатрическую больницу.

Сисадмин с двойной жизнью

Житель США Мэтью Кейранс (Matthew Keirans) на протяжении 33 лет пользовался личностью Уильяма Вудса (William Donald Woods), с которым познакомился случайно. Кейранс украл личность Вудса, подделав все необходимые документы. За эти годы, как пишет The Register, он полностью устроил свою жизнь, заняв хорошую должность и обзаведясь имуществом и семьей. Теперь же ему грозит многолетнее тюремное заключение.

По информации издания, ныне 58-летний Кейранс прибегал к самым разным ухищрениям, чтобы не попасться властям. Среди них – предоставление государству заведомо поддельных документов, которые помогли ему упрятать настоящего Вудса в тюрьму и психиатрическую больницу, где тот провел месяцы своей жизни.

The Register называет Вудса и Кейранса коллегами, хотя в материалах следствия об этом ничего не сказано.

Начало истории

Согласно судебным документам, Кейранс впервые Вудса примерно в 1988 г. Вудс сбежал из дома в 16 лет, и первая их встреча произошла, когда Вудс работал в ларьке с хот-догами в Альбукерке, штат Нью-Мексико (США).

Sander Sammy / Unsplash Зачем Кейрансу потребовалось красть личность бездомного продавца хот-догов, пока не установлено

Примерно два года спустя, в 1990 г., Кейранс, уже выдавал себя за Вудса «во всех аспектах своей жизни», говорится в документах следствия. К тому моменту он приобрел целый пакет поддельных документов, среди которых были свидетельство о рождении в Кентукки, номер социального страхования США и форму I-9 – документ, подтверждающий право на трудоустройство в США.

Весь этот комплект Кейранс использовал, в том числе, чтобы в 2013 г. получить должность удаленного системного администратора в одной из больниц штата Айова (США). Поддельные документы прошли все проверки и сверки данных, после чего Кейранс, представившийся Вудсом, был принят в штат ИТ-команды больниц и клиник Университета Айовы и взял на себя ключевую роль в поддержании больничных систем и инфраструктуры.

За 10 лет работы он заработал более $700 тыс. К моменту задержания его зарплата выросла до $100 тыс. в год.

Таинственное прошлое Кейранса

Документы следствия проливают свет далеко не на все похождения Кейранса под видом Вудса. Почти вся его жизнь в период с конца 1980-х по 2010-е годы покрыта тайной, но известно, что в 1990 г. псевдо-Вудс получил работу в неназванной сети быстрого питания и открыл банковский счет в Колорадо (США).

В 1991 г., воспользовавшись поддельными документами, Кейранс купил автомобиль, потратив на него $600 и расплатившись за него двумя чеками по $300, которые позже отозвал. Он поездил на машине некоторое время, до первой поломки, после чего бросил ее, дошел до банкомата, снял все деньги со своего счета и поспешил покинуть Колорадо прежде, чем на него, вернее, на Вудса, заведут уголовное дело.

Примерно в 1994 г. Кейранс обзавелся семьей. У него появилась жена, которая знала его под именем Уильям Вудс, и это же имя было записано в свидетельстве о рождении его ребенка – он получил фамилию Вудс.

Кредиты, машины и снова кредиты

Согласно судебным документам, в период с августа 2016 по май 2022 гг. Кейранс, все еще прикрываясь личностью Вудса, взял восемь различных кредитов на общую сумму более $200 тыс., то есть приблизительно на две свои годовые зарплаты. Часть денег он потратил на приобретение трех автомобилей одной и той же марки, даже одной и той же модели.

Сначала Кейранс стал владельцем Jeep Cherokee 2016 года выпуска, Немного позже в его гараже появился Cherokee 2019 года, а затем он купил Grand Cherokee 2018 года.

В тот же период поддельному Вудсу была одобрена кредитная карта Visa Platinum с лимитом в $11 тыс. Помимо этого мошенник получил множество других потребительских кредитов, некоторые из которых использовали его автомобиль в качестве залога.

Первый тревожный звоночек

Жизнь Кейранса под чужим именем стала катиться под откос в 2019 г., когда подлинный Вудс, на тот момент живший на улицах Лос-Анджелеса, узнал, что на нем висит долг в размере $130 тыс. В отправился в банк, чтобы прояснить ситуацию, попытался объяснить, что кредитные линии были открыты кем-то другим, после чего отказался выплачивать долг и потребовал закрыть все счета.

Банк задал несколько контрольных вопросов настоящему Вудсу, на которые он, разумеется, не смог ответить, так как на самом деле не был связан ни с открытыми на его имя счетами, ни тем более с кредитами. Сотрудники банка вызвали полицию, которая арестовала подлинного Вудса. В это же время Кейранс, которому сообщили о случившемся из банка, направил по факсу копии своих поддельных документов, доказывая, что Вудс – это он, а не тот бездомный, что заявился в банк.

Полиция поверила Кейрансу, несмотря на то, что истинный Вудс предъявил подлинную карту социального страхования и удостоверение личности штата Калифорния. В довершение всего, настоящий Вудс был арестован не под своим именем, а под именем Кейранса.

Отсрочка неизбежного

Арест настоящего Вудса обернулся для него месяцами в окружной тюрьме, в которой он провел более года – в сумме 428 дней. Затем судья Калифорнии признал его психически неспособным предстать перед судом, а Вудс заявил, что «не оспаривает» два предъявленных ему обвинения в совершении уголовного преступления. После этого Вудса отправили в психиатрическую больницу, в которой он потерял 147 дней своей жизни, принимая психотропные препараты. Также судья приказал Вудсу в дальнейшем использовать только свое «настоящее имя» – Мэтью Кейранс.

На протяжении всего этого испытания Кейранс, получавший солидную зарплату благодаря работе системного администратора на дому, регулярно контактировал с властями, запрашивая обновленную информацию об уголовном деле Вудса. В многочисленных сообщениях, отправленных между ним и властями, было замечено, что Кейранс соглашается с реалиями дела, и в то время, когда психическое здоровье Вудса было подвергнуто сомнению, он подразумевал, что существует вероятность того, что Вудс может восстановить эту пригодность.

Финал истории

Подлинный Вудс вышел из больницы и был освобожден из тюрьмы в 2021 г., после чего снова стал бездомным. Но на этот раз в его жизни была цель – провел более двух лет, составляя различные отчеты, чтобы убедить любой орган власти, который решил бы его выслушать, что он на самом деле стал жертвой мошенничества с личными данными.

Удача повернулась к нему лицом 13 января 2023 г., когда, узнав, где работает Кейранс, подлинный Вудс сообщил о ситуации в больницу Айовы. Руководство больницы заинтересовалось и попросило помощи у старшего детектива местной полиции.

Детектив начал расследование, и в итоге ему удалось раскрыть 33-летнюю схему Кейранса всего за несколько месяцев. Следователь потратил на это несколько месяцев, и в итоге ему удалось доказать подлог с помощью тестов ДНК.

Даже в ходе расследования и допросов Кейранс продолжал ложно выдавать себя за Вудса. Это прекратилось лишь после того, как ему предъявили результаты теста ДНК, после чего он сказал: «Моя жизнь окончена» и «Все пропало».

Сейчас Кейранс готовится предстать перед судом за совершенное им преступление. Ему грозит тюрьма сроком от 2 до 32 лет, а также ему придется заплатить штраф в размере $1,25 млн и провести пять лет под надзором.