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Все категории 196117
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Сирота Олег

СОБЫТИЯ


16.06.2026 Студент Алтайского ГАУ стал участником уникального всероссийского проекта «АгроХаб» 1
16.09.2019 Сбербанк разрешил снимать наличные на кассах магазинов, почти как в банкоматах 1
16.09.2019 Клиенты Альфа-Банка могут снимать наличные в кассах торговых точек 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Сирота Олег и организации, системы, технологии, персоны:

MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1924 2
Татнефть 240 2
Альфа-Банк 1957 2
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 2
Русский пармезан 2 2
Фасоль - сеть магазинов 13 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Русский стандарт Банк 500 1
ВкусВилл - Избёнка 211 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 357 1
Visa International 1987 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8684 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1413 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26441 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1642 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2295 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1359 1
MasterCard Maestro 158 1
Иглинская Светлана 2 2
Touch Michael - Тач Майкл 36 1
Малых Дмитрий 66 1
Сажин Павел 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 163868 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19311 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47142 2
Европа 24877 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26911 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52805 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11622 1
Ведомости 1421 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 630 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449370, в очереди разбора - 727753.
Создано именных указателей - 196117.
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