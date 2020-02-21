Microsoft оградит от вирусов и хакеров пользователей Linux

Microsoft адаптирует антивирусную платформу Defender Advanced Threat Protection под Linux, и первая публичная бета выйдет в ближайшие дни. Также компания портирует ее на iOS и Android, а под macOS она вышла в марте 2019 г.

Антивирус для Linux

Компания Microsoft сообщила о ведущейся разработке особой версии своего антивирусного ПО Defender Advanced Threat Protection (ATP). В обозримом будущем утилита будет портирована на Linux, и она, как и ее Windows-модификация, ориентирована на корпоративных клиентов.

Сроков релиза у Defender ATP под Linux на момент публикации материала не было. По информации портала Softpedia, Microsoft заявил о готовности первой публичной бета-версии антивируса, но не уточнила, откуда ее можно скачать, и кто получит доступ к дистрибутиву на стадии разработки и тестирования.

Microsoft также не сообщил, планирует ли она выпускать Defender ATP под Linux в версии для обычных потребителей. Дополнительные подробности о своем ПО он раскроет на конференции RCA Security, которая пройдет с 24 по 28 февраля 2020 г. в Сан-Франциско, в США.

Цели Microsoft и поддерживаемые дистрибутивы

В своем официальном блоге Microsoft пояснил, что перенос Defender ATP на Linux – это часть его плана по изменению ситуации на мировом рынке киберзащиты. Для этого, по его словам, он планирует «оставить в прошлом модель обнаружения и реагирования с использованием разрозненных решений безопасности и перейти к проактивной защите».

Defender ATP, запущенный на своей первоначальной платформе - Windows

С этой целью компании и нужен Defender ATP на всех основных платформах, поскольку он представляет собой единый инструмент для борьбы с киберугрозами. По заявлению разработчиков, Defender ATP умеет выявлять угрозы, возникающие из-за уязвимостей в системе безопасности, анализировать и устранять их в автоматическом режиме, а также предотвращать новые нарушения безопасности.

Как пишет портал Bleeping Computer, первая публичная бета Defender ATP будет доступна на ограниченном количестве серверных дистрибутивов Linux. В список вошли RHEL 7+, CentOS Linux 7+, Ubuntu 16 LTS или более новые LTS-версии, SLES 12+, а также Debian 9+ и Oracle EL 7.

Выпуск Defender ATP на других платформах

По состоянию на 21 февраля 2020 г. Defender ATP существует в версиях под Windows и Apple macOS – последнюю Microsoft выпустил весной 2019 г. 20 февраля 2020 г. компания сообщила о своих планах по запуску мобильной версии своего комплексного антивируса.

Версия Defender ATP для macOS

По данным ресурса The Verge, Defender ATP выйдет на Apple iOS и Google Android, но, как и в случае с Linux-версией, будет доступен только корпоративным клиентам. Компания не раскрыла информацию о возможностях мобильного приложения – о них она расскажет на RCA Security.

iPad, как iPhone, имеет все шансы получить свою версию Defender ATP в обозримом будущем

По прогнозам The Verge, базовой функцией Defender ATP для мобильных платформ станет предотвращение фишинг-атак.

Интерес Microsoft к Linux

Defender ATP стал вторым за 2020 г. продуктом компании, изначально выпущенным под Windows и портируемым на Linux – первым стал браузер Edge.

О переносе Edge на Linux Microsoft рассказал в первой половине февраля 2020 г. Он портирует новую версию браузера – в 2019 г. Microsoft отказался от развития собственного движка EdgeHTML и перевел Edge на Chromium.

В последние годы Microsoft уделяет много внимания Linux и его окружению. К примеру, в августе 2019 г. компания опубликовала спецификации на собственную файловую систему exFAT на своем официальном сайте и пообещала поспособствовать добавлению соответствующего драйвера в ядро Linux. Раньше она требовала сотни тысяч долларов от производителей потребительской электроники за ее лицензирование.

За три месяца до этого Microsoft впервые в истории встроил в Windows полноценное ядро Linux. Как сообщал CNews, ядро было интегрировано в состав специализированной подсистемы для запуска Linux приложений и даже целых дистрибутивов. В отличие от собственного ядра Windows, используемое ядро Linux сохранит открытость исходного кода. Microsoft даже собирается выпускать регулярные обновления для него с целью поддержания актуальности.