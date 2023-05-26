Беспроводные клавиатуры «Оклик» 860S и 865S: эргономичные девайсы для работы дома, в офисе и поездках

«Оклик», российский производитель компьютерной периферии и игровых устройств, представляет две полноразмерные беспроводные клавиатуры 860S и 865S. Они обладают Slim-дизайном и широкой функциональностью. Обе модели подойдут для работы в офисе, дома и во время поездок. Об этом CNews сообщили представители «Оклик».

На каждой клавиатуре расположено по 114 клавиш. Они позволяют быстрее печатать текст за счет низкого ноутбучного профиля. Клавиши также отличаются бесшумным нажатием. Новинками комфортно пользоваться и в офисе-опенспейсе, и в поезде: они не будут мешать окружающим громкими щелчками и помогут лучше сосредоточиться на важных задачах. Ресурс каждой модели рассчитан на 3 млн кликов.

«Оклик» 860S

Устройства оборудованы широким набором мультимедийных клавиш. У «Оклик» 860S их 21, а у 865S – 22. Они расширяют функциональность клавиатуры. Например, с помощью комбинаций Fn + F1-F12 можно открыть домашнюю страницу браузера или почтовый клиент, увеличить или уменьшить яркость, запустить медиаплеер и выполнять другие команды. На верхней части корпуса находятся специальные кнопки для управления воспроизведением музыки. Модель 860S оснащена эргономичным барабаном-регулятором громкости. В 865S уровень звука настраивается отдельными кнопками.

Отличительная особенность клавиатур – наличие нескольких режимов беспроводного подключения. Сопряжение устанавливается как по радиоканалу 2,4 ГГц, так и по Bluetooth версий 3.0 и 5.0. Каждый девайс возможно подсоединить одновременно к трем устройствам, например, ПК, планшету и смартфону. Переключаться между ними помогут специальные клавиши. Встроенный держатель для мобильной техники делает набор текста намного удобнее. В комплекте с новинками идет компактный универсальный ресивер USB Type-A/С.

«Оклик» 865S

Благодаря отсутствию проводов клавиатуры «Оклик» 860S и 865S позволят сохранить рабочее пространство в чистоте и порядке. На таком девайсе можно вводить информацию на расстоянии до 10 м от ПК, ноутбука или телевизора.

Подставка под запястья пригодится тем, кто проводит за компьютером целый день. Она поможет удерживать руки в естественном положении, убережет кисти от напряжения и опасного туннельного синдрома.

Каждая из моделей оснащена практичными прорезиненными ножками. С ними девайсы не скользят даже по гладкой поверхности или во время интенсивного набора текста. Ножки также регулируются по высоте, чтобы пользователь мог выбрать предпочтительный наклон клавиатуры и работать с большим комфортом. И 860S, и 865S получили влагозащитный корпус. Он обезопасит устройства от поломок из-за попадания капель напитков или брызг воды.

«Оклик» 860S питается всего от одной мизинчиковой батарейки, а 865S – от одной пальчиковой.

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«Оклик» – производитель компьютерной периферии и игровых устройств. Продуктовый портфель «Оклик» включает в себя мыши, клавиатуры, гарнитуры, колонки и др. Также туда входит специальная линейка геймерских устройств – «Оклик Gaming». Официальным дистрибьютором торговой марки «Оклик» на территории России является компания Merlion.