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Новая игровая гарнитура «Оклик» Gaming HS-L305G

Бренд «Оклик» объявляет о старте продаж новой игровой гарнитуры «Оклик» Gaming HS-L305G. Мониторные наушники с 50-мм драйверами на неодимовых магнитах и быстросъемным микрофоном подойдут не только для гейминга, но и для прослушивания музыки. Об этом CNews сообщили представители «Оклик».

Легкая конструкция обеспечивает комфортную посадку. Широкое регулируемое оголовье выполнено из мягкой экокожи снаружи и дышащей ткани изнутри. RGB-подсветка скрыта за металлической решеткой.

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Оклик
Новая игровая гарнитура «Оклик» Gaming HS-L305G

Наушники оборудованы широкополосными динамиками, обрабатывающими частоты в диапазоне 20 Гц - 20 кГц. Импеданс составляет 2.2 Ом, чувствительность – 110 дБ. Отдельного внимания заслуживает микрофон с гибкой дужкой. Его можно убрать в сторону или придвинуть поближе. Шумоподавление эффективно отсекает лишние звуки. Когда микрофон не используется, он отсоединяется от гарнитуры.

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Цифровизация

Подключение «Оклик» Gaming HS-L305G проводное, в комплекте идет 2-метровый кабель. Передача звука осуществляется через Mini Jack с распиновкой TRRS. Энергия на RGB подсветку подается через USB Type-A.

Гарнитура «Оклик» Gaming HS-L305G доступна к покупке. Стоимость составляет 2160 руб.

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