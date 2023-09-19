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Универсальная утилита «Оклик» расширяет функционал компьютерной мыши

Программное обеспечение «Оклик» поможет расширить функциональные возможности компьютерной мыши, чтобы вам было удобнее работать.

«Оклик» представляет универсальный софт для настройки офисных и игровых мышей. Утилита позволит упростить многие действия исполняемые с помощью мыши, сократит время на выполнение рутинных задач и поможет с любой офисной или игровой задачей.

С помощью ПО можно переназначать правую кнопку, колесико и дополнительные клавиши (если они есть) манипулятора в соответствии с вашими потребностями. Например, запрограммировать правую кнопку или колесико для упрощения рутинных задач.

Утилита дает возможность записывать макросы на дополнительные кнопки мыши. Макрокоманды позволят всего в один клик выполнять нужную последовательность действий, например, создавать оглавление, делать снимок экрана или отправлять письмо с определенной задержкой по времени.

Программное обеспечение можно бесплатно скачать с официального веб-сайта «Оклик».

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«Оклик» – производитель компьютерной периферии и игровых устройств. Присутствует на рынке 2005 г. Продуктовый портфель «Оклик» включает в себя: мыши, клавиатуры, гарнитуры, колонки и др. Также туда входит специальная линейка геймерских устройств – «Оклик Gaming».

Официальным дистрибьютором торговой марки «Оклик» на территории России является компания Merlion.

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