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Эргономичная вертикальная мышь с семью кнопками и разными режимами подключения – «Оклик» 991MW

«Оклик» представляет беспроводную мышь 991MW для повседневного использования в офисе и дома. Эргономичная вертикальная форма манипулятора позволит держать правую руку в более естественном положении и избежать усталости и напряжения в запястье во время долгой работы. Об этом CNews сообщили представители «Оклик».

У модели семь кнопок. Благодаря этому можно выполнять широкий спектр действий, включая вертикальную и горизонтальную прокрутку, открытие ссылки в новом окне, перелистывание страниц в браузере и др. Кроме того, с помощью универсальной утилиты «Оклик» можно запрограммировать пять кнопок мыши на различные необходимые команды. Например, кликом на боковые кнопки «Вперед»/«Назад» можно моментально открывать нужные программы. Оптический сенсор поддерживает три режима разрешения: 1000, 1600 и 2400 dpi.

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Фото: Оклик
«Оклик» 991MW

Одна из особенностей новинки – бесшумное нажатие клавиш. Это удобно в самолете и поезде, библиотеке или дома ночью, когда не хочется беспокоить окружающих громкими щелчками.

Беспроводное подключение мыши осуществляется по радиоканалу 2,4 ГГц, а также по Bluetooth версий 3.0 и 5.0. «Оклик» 991MW можно использовать одновременно с тремя устройствами. Быстро переключаться между ними поможет отдельная кнопка с понятной индикацией внизу на манипуляторе. Модель пригодится, если вам необходимо работать сразу на двух или трех компьютерах, или управлять ноутбуком, планшетом и Smart TV. Входящий в комплект универсальный ресивер USB A/C подойдет как для ПК, так и для мобильных устройств.

Продуманная конструкция мыши способствует комфортной и продуктивной работе. Металлическое рифленое колесо прокрутки приятно на ощупь и помогает более точно управлять мышью. Тефлоновые ножки обеспечивают плавное и гладкое скольжение по любой поверхности. Новинка представлена в серой расцветке.

Отечественному железу не хватает «тяжелых» высокопроизводительных систем
CNews Analytics

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«Оклик» – это производитель широкого спектра компьютерной периферии и игровых устройств.

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