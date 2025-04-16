Обновление линейки игровых мышей «Оклик»: 714GM и 980GMW

Бренд «Оклик», производитель компьютерной периферии и игровых устройств, представляет две новые модели игровых мышей: 714GM и 980GMW. Об этом CNews сообщили представители «Оклик».

Игровая компьютерная мышь «Оклик» 714GM

Модель 714GM оснащена сенсором с регулируемым разрешением от 1000 до 7200 DPI, что позволяет точно настроить чувствительность мыши под различные задачи: игры, графический дизайн или повседневную работу. Поддержка ускорения до 15G обеспечивает стабильность при резких движениях.

Классический дизайн подходит для любого типа хвата, а вес в 84 г снижает нагрузку на руку при длительном использовании. Модель имеет шесть многофункциональных кнопок, которые могут быть настроены под индивидуальные предпочтения пользователя.

Особенностью модели 714GM является объемная 3D-подсветка на задней панели, которая поддерживает различные цветовые варианты. Это не только добавляет эстетики, но и позволяет использовать мышь в условиях слабого освещения. Подсветку можно отключить с помощью сочетания клавиш на корпусе мыши.

Мышь подключается через провод с прочной оплеткой длиной 1,8 м и позолоченным коннектором USB-A. Устройство работает по технологии plug-and-play и не требует установки дополнительного программного обеспечения. Совместимость со всеми операционными системами делает модель универсальным решением для пользователей с разными устройствами.

Игровая компьютерная мышь «Оклик» 980GMW

Модель 980GMW предназначена для пользователей, предъявляющих высокие требования к точности и производительности. Сенсор PixArt PAW3395 обеспечивает разрешение до 26000 DPI и ускорение до 50G. Мышь отличается высоким ресурсом кликов — 100 млн.

Оклик Игровая компьютерная мышь «Оклик» 980GMW

Мышь разработана для правшей. Модель оснащена тефлоновыми ножками, которые повышают плавность скольжения на различных поверхностях. Несмотря на крупный размер, вес мыши «Оклик» 980GMW составляет 60 г.

Устройство поддерживает как проводное, так и беспроводное подключение: через кабель USB-A–USB-C, USB-ресивер или Bluetooth V5.2. Время автономной работы достигает 50 часов, а для полной зарядки требуется 2 часа.

Модель имеет шесть клавиш, пять из которых поддерживают макросы. Прорезиненное колесо обеспечивает точную и комфортную прокрутку. Для настройки кнопок мыши доступно собственное программное обеспечение, позволяющее адаптировать устройство под индивидуальные задачи.

Мыши «Оклик» 714GM и 980GMW доступны в сети магазинов «Ситилинк» и на маркетплейсах.