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Новая акустическая система OK-534S от «Оклик»

Бренд «Оклик» объявляет о выпуске саундбара OK-534S для дома. Эта акустическая система 2.0 подойдет для просмотра фильмов, концертов, игрового контента и прослушивания музыки. Об этом CNews сообщили представители «Оклик».

Устройство можно подключить к ТВ, ПК или монитору через аудиовход AUХ. Для сопряжения со смартфоном, планшетом, ноутбуком и другими гаджетами можно использовать надежный Bluetooth 5.1. Модель воспроизводит звук благодаря двум 50-миллиметровым динамикам с суммарной мощностью 10 Вт. Новинка работает в частотном диапазоне от 60 Гц до 20 кГц.

На передней панели расположен поворотный регулятор громкости, два входа – для наушников и микрофона, а также переключатель режимов «Наушники/Динамики».

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Новая акустическая система OK-534S от «Оклик»

RGB-подсветка встроена в нижнюю панель саундбара. Мягкие прорезиненные ножки исключают скольжение модели по поверхности. Питание осуществляется через USB. В комплекте идет длинный 1,5-метровый кабель, оснащенный разъемом USB, а также двумя штекерами Jack 3,5 мм для подключения к внешним устройствам.

Новинка выполнена в черном цвете, обладает лаконичным дизайном и корпусом размером 479х66х51 мм. Его можно расположить на тумбе под ТВ, перед экраном, на полке или в другом месте. Аксессуар весит всего 780 граммов.

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«Оклик» - это производитель широкого спектра компьютерной периферии и игровых устройств.

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