Для комфортной работы дома и в офисе: комплект клавиатура + мышь «Оклик» S255W

Бренд «Оклик», производитель компьютерной периферии и игровых устройств, выпустил комплект из беспроводных клавиатуры и мыши S255W.

Оба гаджета подключаются к компьютеру по радиоканалу 2,4 ГГц через единый USB-ресивер. Практичный набор подойдет для работы с текстами, документами, таблицами, интернет-серфинга и других повседневных офисных задач.

Полноразмерная клавиатура со 104 клавишами обладает эргономичным ноутбучным профилем. Это позволит быстро и легко набирать текст. Островное расположение клавиш снижает вероятность случайных нажатий и ошибок при печати. Ресурс переключателей рассчитан на 10 млн кликов, что обеспечивает надежную работу устройства и долгий срок службы. Мультимедийные клавиши Fn + F1-F12 помогут управлять различными функциями. Например, можно мгновенно открывать электронную почту, запускать калькулятор, включать медиаплеер или регулировать громкость звука.

У модели есть прорезиненные нескользящие ножки. Они регулируются по высоте, чтобы подобрать удобный угол наклона клавиатуры. Для питания устройства используется всего одна мизинчиковая батарейка, которая входит в комплект.

Офисная мышь S255W имеет обтекаемую симметричную форму, подходит для правой и для левой руки. У модели три кнопки с ресурсом до 1 млн кликов. Разрешение оптического сенсора 1200 dpi оптимально для работы во многих популярных программах. Вес манипулятора составляет всего 50,8 г, что позволяет уменьшить нагрузку на руку и пользоваться мышью длительное время, не ощущая усталости. Устройство работает от двух мизинчиковых батареек в комплекте.

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Новый набор доступен в черном цвете.

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«Оклик» - это производитель широкого спектра компьютерной периферии и игровых устройств.