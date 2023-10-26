Беспроводная мышь «Оклик» 501MW с восемью кнопками

«Оклик» представляет беспроводную мышь 501MW с эргономичным дизайном для правой руки. Эта модель подойдет для работы в офисе, дома и для путешествий. Об этом CNews сообщили представители «Оклик».

На корпусе новинки расположено восемь кнопок с внушительным ресурсом до 10 млн нажатий. Боковые клавиши «Вперед» и «Назад» пригодятся для перелистывания страниц в браузере, изображений, вкладок и т. д. Кнопка «Свернуть все» позволит мгновенно и без лишних движений свернуть все открытые окна на компьютере.

Прорезиненное фронтальное колесо прокрутки повышает точность управления устройством. Дополнительное боковое колесо для скролла поможет упростить горизонтальную навигацию по веб-страницам, а также по документам и изображениям с увеличенным масштабом.

Беспроводная мышь « Оклик » 501MW с восемью кнопками

У модели можно настраивать разрешение сенсора. На выбор доступны варианты: 800, 1200, 1600 и 2400 dpi. Таким образом, мышь пригодится как для редактирования текста и чтения документов, так и для работы в графических редакторах. Кроме того, ей комфортно пользоваться на мониторах разного размера: от распространенных 24-дюймовых до широкоформатных с разрешением 4K и 8K.

Продуманный эргономичный дизайн повышает удобство при использовании Оклик 501MW. Она надежно лежит в руке благодаря ребристому покрытию по бокам. Ножки девайса изготовлены из долговечного тефлона, поэтому устройство плавно и легко скользит по поверхности. Манипулятор оснащен технологией энергосбережения и при бездействии автоматически переходит в спящий режим. Вес модели составляет 85 г.

Новинка подключается к ПК или ноутбуку по радиоканалу 2,4 ГГц. Радиус приема сигнала – до 10 м. USB-ресивер убирается в корпус мыши снизу.

Для модели 501MW подходят сразу два распространенных типа батареек. Это возможно благодаря необычному двойному отсеку для элементов питания. Манипулятор может работать от одной пальчиковой формата АА или от одной мизинчиковой батарейки формата ААА. Это удобно, когда под рукой есть источник тока только одного формата. На корпусе мыши расположен индикатор заряда батареи.

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«Оклик» – производитель компьютерной периферии и игровых устройств с 2005 г. Продуктовый портфель «Оклик» включает в себя мыши, клавиатуры, гарнитуры, колонки и др. Также туда входит специальная линейка геймерских устройств – «Оклик Gaming».

Официальным дистрибьютором торговой марки «Оклик» на территории России является компания Merlion.