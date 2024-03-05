Для игр и офиса: многофункциональная механическая клавиатура «Оклик» K951X

Бренд «Оклик» выпустил проводную механическую клавиатуру K951X. Благодаря универсальным коричневым свитчам новинка станет оптимальным вариантом и для компьютерных игр, и для набора текста. Об этом CNews сообщили представители «Оклик».

Модель оснащена 104 клавишами с ресурсом до 20 млн нажатий. Коричневые переключатели обладают мягкой тактильной отдачей. За счет этого геймеры смогут четко почувствовать момент, когда клавиша сработала. В то же время клавиатура поможет быстро и точно набирать текст без ощущения усталости в пальцах. У коричневых свитчей тихий ход, поэтому «Оклик» K951X не создаст лишнего шума в офисе или дома.

Одна из особенностей клавиатуры – цветовая разметка разных групп клавиш. В частности, буквенно-цифровой блок выделен белым цветом, функциональные клавиши – серым, клавиши со стрелками – голубым, часто используемые Esc, Space и Enter – желтым. Цветовая разметка поможет быстрее найти нужные клавиши, лучше запомнить их положение, удобнее печатать или играть.

Многоцветная LED-подсветка также упрощает навигацию по клавиатуре. Пользоваться новинкой можно даже в темное время суток. Всего доступно 17 режимов подсветки с дополнительной возможностью настроить три уровня яркости и скорости с помощью сочетания Fn и клавиш со стрелками.

Клавиши Fn + F1-F12 предназначены для управления мультимедийными функциями. Например, можно в один клик открывать домашнюю страницу браузера или почтовый клиент, мгновенно переключать аудиозаписи или ставить их на паузу. Модель «Оклик» K951X оборудована 26 клавишами с поддержкой технологии Anti-Ghosting. Это позволит геймерам зажимать комбинации из десятков клавиш так, чтобы сигнал от каждой из них был зарегистрирован.

Новинка имеет прорезиненные ножки, поэтому устойчиво стоит на столе и не скользит во время интенсивного набора текстов. Угол наклона клавиатуры можно регулировать. На подставке для запястий легко правильно расположить кисти рук, чтобы избежать напряжения в мышцах во время продолжительных игровых сеансов или долгой работы.