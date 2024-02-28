Cтереогарнитуры для офиса: «Оклик» HS-M500 и HS-M600

«Оклик» объявляет о выпуске двух офисных стереогарнитур HS-M500 и HS-M600. Одна из особенностей – легкий вес и удобная посадка. Наушниками можно пользоваться целый день, и они не вызовут дискомфорта и усталости. Об этом CNews сообщили представители «Оклик».

Обе модели относятся к закрытому акустическому типу. Чашки наушников хорошо прилегают к ушам и обеспечивают высокий уровень шумоизоляции. Это позволит сконцентрироваться на работе и не отвлекаться на посторонние звуки. Благодаря широкому частотному диапазону 20 Гц – 20 кГц каждая из гарнитур воспроизводит естественный, сбалансированный звук. Новинки поддерживают режим стерео.

С помощью регулируемого оголовья можно настроить каждую из моделей под свой размеры головы. Мягкие амбушюры не жмут на ушную раковину. HS-M500 весит 115 г, а HS-M600 – 91 г. Гарнитуры почти не ощущаются на голове и отлично подходят для длительных рабочих совещаний, общения с клиентами, долгого прослушивания аудиозаписей, музыки и радио.

HS-M500

Модель оборудована 40-миллиметровыми неодимовыми динамиками. Поворотные чашки наушников подстраиваются под пользователя сами. Положение микрофона регулируется с помощью гибкой дужки. Микрофон можно вращать на 270 градусов – его можно расположить с правой либо с левой стороны. Если микрофон не нужен постоянно, его можно убрать, повернув наверх. Чувствительность микрофона составляет -42 дБ. Функция шумоподавления отсекает фоновый шум, чтобы общение было более комфортным.

HS-M500 подключается к компьютеру по 1,8-метровому USB-кабелю. На проводе расположен контроллер с четырьмя кнопками. Можно быстро настраивать громкость звука в динамиках, включать и отключать микрофон.

HS-M600

У этой гарнитуры 30-миллиметровые динамики с неодимовыми магнитами, что повышает качество звука. Модель обладает всенаправленным микрофоном, который можно зафиксировать в нескольких положениях для удобства разговора. Микрофон можно откинуть наверх, когда он не нужен. Микрофон подойдет для использования даже в шумных помещениях.

Наушники HS-M600 подсоединяются к ПК по 1,8-метровому кабелю с коннектором 3,5 мм.

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«Оклик» – производитель компьютерной периферии и игровых устройств.