«М.Видео-Эльдорадо» 8 апреля 2025 г. откроет предзаказ на Nintendo Switch 2

«М.Видео-Эльдорадо» сообщает о том, что предзаказ на Nintendo Switch 2 откроется 8 апреля 2025 г. Цена на гаджет будет объявлена в этот же день. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Руководитель направления «Развитие игр и игрового сообщества» Компании «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Мезин: «По данным Компании «М.Видео-Эльдорадо», с 2017 по 2024 г. в России было продано порядка 500 тыс. консолей Nintendo Switch. Это делает ее самой продаваемой приставкой компании за всю историю присутствия на российском рынке. Лидерами по продажам игр в сети «М.Видео-Эльдорадо» стали The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey и Animal Crossing: New Horizons. Стабильный рост спроса на ассортимент Nintendo говорит о высоком уровне вовлеченности и лояльности российской аудитории к франшизам Nintendo, несмотря на сложные экономические условия последних лет. Nintendo Switch — одна из самых любимых и узнаваемых консолей в мире, и интерес к новому поколению невероятно высок. Мы ожидаем большой спрос со стороны российских геймеров и сделаем все возможное, чтобы предзаказ на Nintendo Switch 2 стал доступен в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо». Как главный эксперт по технике мы будем рады предложить нашим клиентам возможность оформить предзаказ одновременно со всем миром 8 апреля».

Основные характеристики Nintendo Switch 2

Новый 7,9-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 1920×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Это заметный апгрейд по сравнению с предыдущими моделями.

Обновленный чипсет обеспечивает более быструю загрузку игр, стабильную производительность и поддержку актуальных графических технологий. Встроенная память увеличена до 256 ГБ с возможностью расширения через высокоскоростные модели карт microSD Express.

Новое поколение контроллеров Joy-Con поддерживает магнитное крепление, они могут использоваться как компьютерная мышь — благодаря встроенному гироскопу и сенсорам. Улучшена эргономика и точность отклика.

При подключении к телевизору через док-станцию консоль способна выводить изображение в 4K.

Комплектация: консоль Nintendo Switch 2, пара Joy-Con 2, док-станция с HDMI-выходом, кабель HDMI, зарядное устройство USB-C, адаптер питания Switch 2 AC.