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«Яндекс Маркет» открыл предзаказ на новую консоль Nintendo Switch 2

«Яндекс Маркет» открыл предзаказ на новую консоль Nintendo Switch 2. Стоимость приставки составит от 50 990 руб. в зависимости от продавца и наличия пошлины. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Предзаказ доступен с 21 апреля до 5 июня 2025 г.. Чтобы узнать о появлении консолей на маркетплейсе первым, нужно войти в личный кабинет в приложении или на сайте и оставить заявку — вносить оплату заранее не потребуется. Покупатель, оформивший предзаказ, получит пуш-уведомление от «Маркета» в середине июня 2025 г. со ссылкой на страницу для покупки приставки.

В продаже будут базовые модели Nintendo Switch 2 и комплекты «приставка Nintendo Switch 2 + игра Mario Kart World». Стоимость такого набора составит от 53 990 руб. в зависимости от продавца и наличия пошлины. Покупатели «Маркета» смогут приобрести приставку Nintendo Switch 2 и комплект в «Сплит» — узнать доступный лимит можно в личном кабинете на сайте или в приложении «Яндекс Пэй». Получить их можно будет в течение недели с момента заказа — в выбранном пункте выдачи заказов или курьером с доставкой по клику. Точные сроки зависят от продавца.

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Яндекс Маркет
«Яндекс Маркет» открыл предзаказ на новую консоль Nintendo Switch 2

Nintendo Switch традиционно пользуются высоким спросом на «Яндекс Маркете» и входят в топ-3 самых популярных брендов игровых приставок. В 2024 г. их покупки выросли в 1,5 раза по сравнению с 2024 г. Самыми популярными играми на Nintendo Switch в 2024 г. и в первом квартале 2025 стали: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Bros. Wonder, Animal Crossing: New Horizons и Super Mario Odyssey.

Перейти на сайт предзаказа можно через поисковую строку на сайте «Маркета». Например, ввести запрос «Купить Nintendo Switch 2» или просто Nintendo Switch 2.

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