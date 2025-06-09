«М.Видео-Эльдорадо» начинает отгрузку предзаказов Nintendo Switch 2

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте отгрузки предзаказов на новое поколение игровой консоли Nintendo Switch 2. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Руководитель направления «Развития игр и игрового сообщества» компании «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Мезин: «Мы рады сообщить, что «М.Видео-Эльдорадо» начинает отгрузку предзаказов Nintendo Switch 2 — первой среди федеральных сетей России. Это знаковое событие для всей игровой индустрии и миллионов поклонников Nintendo. Как Главный эксперт по технике мы делаем все, чтобы российские пользователи могли получать доступ к самым ожидаемым устройствам одновременно с глобальными рынками. Nintendo Switch 2 открывает новую эру в портативных и домашних развлечениях, и мы гордимся тем, что именно с нами начинается его история в России».

Nintendo Switch 2 — это новое поколение гибридной игровой консоли от Nintendo, сочетающее портативность и возможности стационарной приставки. Новинка получила более мощный процессор, увеличенный объем оперативной памяти, усовершенствованный дисплей с более высокой частотой обновления и поддержкой HDR. Консоль по-прежнему поддерживает три режима использования — портативный, стационарный и ТВ, позволяя играть дома на большом экране или в пути.

Одной из ключевых особенностей стала совместимость с играми первого поколения Nintendo Switch, а также поддержка новых эксклюзивов, разработанных специально под обновленную архитектуру. Одновременно с мировым стартом продаж консоли начинаются продажи новинки Mario Kart World, а также переиздания и специальные улучшенные версии ряда игр, выходивших ранее на консолях Nintendo и других платформах.

Стоимость Nintendo Switch 2 в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» составляет 59 999 руб., а в версии бандла с игрой Mario Kart World — 64 999 руб. Лидерами по спросу на консоль стали Москва и Санкт-Петербург, на них пришлось 40% и 10% от общего числа предзаказов соответственно. Мы также зафиксировали высокий интерес геймеров к новинке во Владивостоке, Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Тюмени, Челябинске, Калининграде, Южно-Сахалинске и Мурманске.