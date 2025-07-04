Nintendo заняла более половины рынка в России в 2025 году

Игровые консоли Nintendo заняли более половины рынка в России в 2025 году — это связано с выходом приставки Switch 2, по данным аналитиков CDEK.Shopping. Об этом CNews сообщили представители CDEK.Shopping.

В 2025 г. Nintendo захватила 54% рынка благодаря предзаказу, а после и релизу Switch 2 (средняя стоимость устройства — 54 тыс. руб.). Sony заняла второе место (14%, средний чек 37 тыс. руб.), Oculus — третье (9%, 55 тыс. руб.), а Asus опустился на четвертую строчку (6%, 64 тыс. руб.).

Средний чек на консоли в 2025 г. снизился более чем на 60%, до 30,7 тыс. руб.. В 2024 г. средний чек за игровую консоль составлял 79,7 тыс. руб.

Аналитики привели в качестве сравнения данные по самыми популярным приставкам в прошлом году. Так, более 60% рынка в 2024 г. заняли консоли от Sony — компания усилила свои позиции за счет выпуска PlayStation 5 Pro, которая заняла рекордные 46% рынка со средней ценой 100 тыс. руб.

На втором месте оказались приставки Valve с долей 24%, а на третьем — Asus с долей 8%. Продажи Nintendo заняли 1% на рынке, а Lenovo — 4%, сказано в исследовании.

В 2023 г. консоли от Valve и Sony занимали по трети доли на рынке. А заказы на устройства от Lenovo с долей в 6% и Nintendo с долей в 2% были редкостью.