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«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует всплеск интереса к портативным консолям в первом полугодии 2025 года

«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост популярности портативных игровых консолей в России в первом полугодии 2025 г. Доля Nintendo на российском рынке в денежном выражении увеличилась до 8% по сравнению с 5% годом ранее, а доля Valve, представленной консолью Steam Deck, выросла с 7% до 10,9%. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Повышенный интерес к Nintendo связан в первую очередь с успешным стартом продаж нового поколения консоли Nintendo Switch 2 во II квартале 2025 г. «М.Видео-Эльдорадо» дважды увеличивала квоту в период предзаказа из-за ажиотажного спроса на новинку, а бандл Nintendo Switch 2 вместе с Mario Kart World в сети ритейлера продается в два раза лучше, чем консоль без игры. Устройство пользуется популярностью у геймеров благодаря улучшенной производительности, обновленному дизайну и наличию эксклюзивных игр, которые высоко ценят преданные фанаты бренда.

Valve укрепляет позиции на российском рынке за счет консоли Steam Deck, которая предлагает пользователям полноценный ПК-гейминг в портативном формате. Высокая производительность, универсальность и доступ к широкой библиотеке платформы Steam обеспечили устройству стабильный рост продаж.

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Всего за первые шесть месяцев 2025 г. россияне приобрели около 655 тыс. игровых консолей на общую сумму порядка 12 млрд руб. Лидером рынка по-прежнему остается Sony с долей 64,9% по выручке и 21,8% в натуральном выражении. На консоли Microsoft (Xbox) пришлось 7% от общей выручки и около 3% продаж в количественном выражении.

Руководитель направления «Развитие игр и игрового сообщества» компании «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Мезин: «Российский рынок игровых консолей находится в процессе трансформации, где портативные решения становятся все более значимыми и востребованными. Мы наблюдаем, как мобильность и многофункциональность устройств становятся решающими факторами при выборе пользователей. Появление Nintendo Switch 2 и продолжающийся рост популярности Steam Deck от Valve наглядно демонстрируют, что геймеры все больше ценят возможность свободно играть в любое время и в любом месте, не жертвуя при этом качеством игрового опыта. В перспективе эта тенденция будет только усиливаться, а производители будут делать ставку на развитие именно портативных и гибридных форматов».

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