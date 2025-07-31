«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует всплеск интереса к портативным консолям в первом полугодии 2025 года

«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост популярности портативных игровых консолей в России в первом полугодии 2025 г. Доля Nintendo на российском рынке в денежном выражении увеличилась до 8% по сравнению с 5% годом ранее, а доля Valve, представленной консолью Steam Deck, выросла с 7% до 10,9%. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Повышенный интерес к Nintendo связан в первую очередь с успешным стартом продаж нового поколения консоли Nintendo Switch 2 во II квартале 2025 г. «М.Видео-Эльдорадо» дважды увеличивала квоту в период предзаказа из-за ажиотажного спроса на новинку, а бандл Nintendo Switch 2 вместе с Mario Kart World в сети ритейлера продается в два раза лучше, чем консоль без игры. Устройство пользуется популярностью у геймеров благодаря улучшенной производительности, обновленному дизайну и наличию эксклюзивных игр, которые высоко ценят преданные фанаты бренда.

Valve укрепляет позиции на российском рынке за счет консоли Steam Deck, которая предлагает пользователям полноценный ПК-гейминг в портативном формате. Высокая производительность, универсальность и доступ к широкой библиотеке платформы Steam обеспечили устройству стабильный рост продаж.

Всего за первые шесть месяцев 2025 г. россияне приобрели около 655 тыс. игровых консолей на общую сумму порядка 12 млрд руб. Лидером рынка по-прежнему остается Sony с долей 64,9% по выручке и 21,8% в натуральном выражении. На консоли Microsoft (Xbox) пришлось 7% от общей выручки и около 3% продаж в количественном выражении.

Руководитель направления «Развитие игр и игрового сообщества» компании «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Мезин: «Российский рынок игровых консолей находится в процессе трансформации, где портативные решения становятся все более значимыми и востребованными. Мы наблюдаем, как мобильность и многофункциональность устройств становятся решающими факторами при выборе пользователей. Появление Nintendo Switch 2 и продолжающийся рост популярности Steam Deck от Valve наглядно демонстрируют, что геймеры все больше ценят возможность свободно играть в любое время и в любом месте, не жертвуя при этом качеством игрового опыта. В перспективе эта тенденция будет только усиливаться, а производители будут делать ставку на развитие именно портативных и гибридных форматов».