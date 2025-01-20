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«М.Видео-Эльдорадо» привезет в Россию Nintendo Switch 2 одной из первых

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, привезет в Россию новую консоль Nintendo Switch 2 одной из первых. Цена будет объявлена после второго апреля, когда состоится официальная презентация устройства. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Руководитель категории департамента «Развитие игр и игрового сообщества» группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Мезин: «Мы привезём Nintendo Switch 2 в Россию одними из первых. Что касается официальной цены, то она будет озвучена после второго апреля, когда пройдёт презентация Nintendo Direct. Консоль станет значительным шагом вперед в мире гибридных игровых устройств. Устройство сохранило популярный формат, сочетающий портативный и стационарный режимы, но предложило игрокам множество улучшений. Среди ключевых нововведений — увеличенный экран и магнитные контроллеры Joy-Con, которые решат проблему ненадёжного крепления.

Дополнительным преимуществом стала обратная совместимость, позволяющая владельцам Switch продолжать использовать свою существующую библиотеку игр. Дизайн консоли тоже претерпел изменения: задняя подставка имеет U-образную форму, а на корпусе консоли разместился дополнительный порт USB-C.

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Что касается контента, Nintendo идет против общемирового тренда отказа от эксклюзивов. Уверены, что новые игры таких популярных серий, как Super Mario, The Legend of Zelda, Mario Kart, Metroid, Animal Crossing и других, безусловно станут важным драйвером продаж новой консоли».

Nintendo Switch 2 — это новая гибридная консоль, сохраняющая портативный и стационарный режимы, но с улучшенным 8-дюймовым экраном, магнитными контроллерами Joy-Con и обновленным дизайном. Она поддерживает игры от оригинальной Switch, развивая успех одной из самых продаваемых консолей в истории. Релиз запланирован на 2025 г.

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