Индексная книга (каталог) CNews*
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SML Security CyberCodeReview CyberAgentReview КиберАгентРевью ASOC-платформа для анализа защищенности кода и приложений
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|07.05.2026
|«СофтМедиаЛаб» вывела на рынок систему безопасности и контроля ИИ-агентов 4
|30.01.2026
|В PVS-Studio подвели итоги 2025 года 1
|24.12.2024
|Резидент «Сколково» принял участие в создании платформы для анализа защищенности кода 2
Публикаций - 3, упоминаний - 7
SML Security и организации, системы, технологии, персоны:
|Софтмедиалаб - Softmedialab 6 2
|SECURITM - СЕКЪЮРИТМ 19 1
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Софт Плюс - Hexway - Хексвей 15 1
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1136 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
|Бирюков Игорь 11 1
|Мокрушина Елена 1 1
|Карабасов Александр 1 1
|Горшков Максим 5 1
|Волоховский Константин 3 1
|Ровенский Артем 2 1
|Лысый Олег 1 1
|Gartner - Гартнер 3659 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464879, в очереди разбора - 724624.
Создано именных указателей - 199537.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464879, в очереди разбора - 724624.
Создано именных указателей - 199537.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.