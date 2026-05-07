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SML Security CyberCodeReview CyberAgentReview КиберАгентРевью ASOC-платформа для анализа защищенности кода и приложений

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


07.05.2026 «СофтМедиаЛаб» вывела на рынок систему безопасности и контроля ИИ-агентов 4
30.01.2026 В PVS-Studio подвели итоги 2025 года 1
24.12.2024 Резидент «Сколково» принял участие в создании платформы для анализа защищенности кода 2

Публикаций - 3, упоминаний - 7

SML Security и организации, системы, технологии, персоны:

Софтмедиалаб - Softmedialab 6 2
SECURITM - СЕКЪЮРИТМ 19 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Софт Плюс - Hexway - Хексвей 15 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1136 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
OWASP - Open Web Application Security Project 147 1
Кибербезопасность - ASOC - Application Security Orchestration and Correlation - платформа управления процессами безопасной разработки 24 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35078 2
Autonomic computing - Автономные вычисления - Autonomic Systems - Автономные системы 141 1
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения - Security as Code (SaC) 420 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7615 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13342 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1389 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1190 1
Анализатор кода - Code analysis 62 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2979 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22693 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5223 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8309 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1719 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8661 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5148 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9487 1
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными - JWT - JSON Web Token 316 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 432 1
ПВС - СиПроВер - PVS-Studio 19 1
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 148 1
C/C++ - Язык программирования 894 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 1
Microsoft Visual Studio 429 1
SonarSource - SonarQube - Sonar 9 1
Swordfish Security - AppSec Hub 24 1
OpenIDE 28 1
Ксими Дата - Tron.ASOC 4 1
Linux OS 11548 1
Microsoft Windows 16904 1
Oracle Java - язык программирования 3472 1
JetBrains - Kotlin - язык программирования 132 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5740 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 369 1
Microsoft Visual Studio Code - Microsoft VSCode - Microsoft Visual Studio IntelliCode 116 1
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 145 1
Бирюков Игорь 11 1
Мокрушина Елена 1 1
Карабасов Александр 1 1
Горшков Максим 5 1
Волоховский Константин 3 1
Ровенский Артем 2 1
Лысый Олег 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166429 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7435 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2264 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5732 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1166 1
Gartner - Гартнер 3659 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464879, в очереди разбора - 724624.
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