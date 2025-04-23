Получите все материалы CNews по ключевому слову
IP-сеть UDP User Datagram Protocol
IP-сеть и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3229 5
|Лямин Александр 74 4
|Петров Сергей 60 4
|Хантимиров Рамиль 36 4
|Мельникова Анастасия 405 4
|Володин Вячеслав 88 3
|Клименко Герман 50 3
|Буянов Максим 4 3
|Прямов Кирилл 4 3
|Щеголев Игорь 698 2
|Шалманов Сергей 201 2
|Водясов Алексей 222 2
|Носаков Василий 12 2
|Гольцов Александр 78 2
|Козелев Михаил 2 2
|Плуготаренко Сергей 85 2
|Хозяинов Борис 3 2
|Абасмирзоев Заур 16 2
|Зайцев Михаил 279 2
|Половинко Вячеслав 5 2
|Чугунов Алексей 4 2
|Singh Amit - Синх Амит 7 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 358 2
|Сорокин Дмитрий 36 2
|Галушкин Олег 182 1
|Иванов Олег 145 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Белоусов Андрей 141 1
|Климарев Михаил 48 1
|Кулин Филипп 51 1
|Шувалов Игорь 83 1
|Федоров Алексей 123 1
|Артимович Дмитрий 41 1
|Массух Илья 233 1
|Синицын Артем 6 1
|Казарян Карен 76 1
|Корнеев Виталий 3 1
|Мозохин Сергей 1 1
|Левова Ирина 24 1
|Зайцев Георгий 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355381, в очереди разбора - 759118.
Создано именных указателей - 173382.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.