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IP-сеть UDP User Datagram Protocol



23.04.2025 «Базис» представляет обновленный Basis Dynamix Cloud Control для комплексного управления облачной инфраструктурой 1
23.04.2025 Российский суверенный аналог VMware Cloud Foundation еще ближе «подружился» с Kubernetes 1
17.04.2025 Хоккейный терабит: Curator зафиксировала самую интенсивную DDoS-атаку года в сегменте онлайн-ставок 1
14.04.2025 «АРМО-Системы» представила программно-аппаратный комплекс EMSOK UIC-01 для удаленного управления системой оповещения 1
11.04.2025 Новый канал передачи данных для счетчиков электроэнергии SKAT c помощью GPRS-модема MT900-2GD 1
27.03.2025 UserGate NGFW обновлен до версии 7.3.0 1
26.03.2025 «Конфидент» выпустил новую сертифицированную версию WAF Dallas Lock с нейронной сетью и анализом поведения пользователей 1
14.03.2025 Важное обязательное обновление Windows 11 мешает ПК загружаться и отправляет его в «синий экран смерти» 1
14.02.2025 Отчет Selectel: Количество и мощность DDoS-атак активно растут, но их продолжительность остается на уровне 7 минут 2
05.02.2025 Новый бэкдор кормит киберпреступников их же пилюлями: Glutton атакует киберкриминальный мир 1
24.12.2024 CTI обновила решение «CTI Мониторинг» 1
23.12.2024 Лидия Сирик, АБ «Россия»: Несмотря на хайп, сейчас ИИ применяется лишь для выдачи рекомендаций и подсказок 1
17.12.2024 UserGate NGFW обновлен до версии 7.2 1
26.11.2024 IP-телефония и цифровой маркетинг созданы друг для друга 1
18.11.2024 UserGate представила высокопроизводительный NGFW для крупных корпоративных сетей 2
12.11.2024 «Ростелеком»: Хакеры отказываются от известных инструментов, кибератаки становятся все более сложными и продолжительными 1
03.10.2024 Северокорейские хакеры атакуют и грабят компании из США 1
21.08.2024 В одном из фундаментальных протоколов интернета несколько десятилетий существует опасная «дыра» 1
08.08.2024 Каким образом Ideco NGFW помогает защититься от угроз на DNS уровне? 1
22.07.2024 «АМТ-Груп» обеспечит защищенный обмен данными между разными сетевыми сегментами цифровой платформы от «Диасофт» 1
28.06.2024 В новой версии веб-сервер Angie расширил возможности балансировки 1
26.06.2024 Новый Solar webProxy 4.1 с быстрой блокировкой веб-ресурсов на базе наборов данных об угрозах от Solar 4RAYS 1
24.06.2024 «Гарда» улучшила производительность системы Anti-DDoS 1
17.05.2024 Новая версия Ideco NGFW 17.0 2
06.05.2024 Новый ботнет атакует роутеры D-Link, используя уязвимость, которой 10 лет 1
24.04.2024 Хакеры усилили мощность DDoS-атак на Россию. Главные цели - ИТ и телеком 1
18.04.2024 Аналитики «Росатома» оценили рынок интернета вещей в России 1
08.04.2024 Чем отличаются провайдеры друг от друга? Погружаемся в детали 1
02.04.2024 Придумана DDoS-атака, легко выводящая из строя любую пару серверов 4
22.03.2024 Вышли обновления отечественного решения для облачных сред Kubernetes Angie Ingress Controller (ANIC) 1
20.03.2024 «Лаборатория Касперского» рассказала, как меняется ландшафт DDoS-атак в России 1
12.02.2024 «АМТ-Груп» получила сертификат ФСТЭК России на комплекс однонаправленной передачи данных InfoDiode Smart 2
05.02.2024 «Теком» анонсировала новую версию SRT agent с поддержкой SDI 1
31.01.2024 МТС RED отразил свыше 3,8 тыс. DDoS-атак во втором полугодии 2023 г. 1
12.01.2024 Решение для облачных сред Kubernetes Angie Ingress Controller включено в реестр отечественного ПО 1
21.12.2023 Максим Ежов, Angara Security: Первый шаг к защите информации — понимание своей ИТ-инфраструктуры 1
08.12.2023 Solar NGFW 1.0 успешно прошел функциональное и нагрузочное тестирование в лаборатории «Ростелекома» 1
29.11.2023 Angara Security запускает услугу непрерывного мониторинга защищенности внешнего периметра 2
22.11.2023 «АМТ-груп» представила решение для повышения безопасности систем IP-телефонии 3
03.11.2023 Хакерский ботнет Mozi «убили» одним сообщением. Неизвестно, кто это был: полиция, злоумышленники, или владельцы 2

Публикаций - 207, упоминаний - 252

IP-сеть и организации, системы, технологии, персоны:

StormWall - Сторм системс 78 13
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1480 12
Cisco Systems 5145 12
Microsoft Corporation 24793 11
Ростелеком 9868 10
AMT Group - АМТ-Груп 358 10
Telegram Group 2146 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5003 8
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 141 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13067 7
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 7
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 190 7
ADVA Optical Networking - MRV Communications 220 7
МТС - Комстар ОТС Регионы - Транк 19 7
Google LLC 11914 6
Dr.Web - Доктор Веб 1260 6
АРМО ГК - АРМО-Системы 299 6
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 141 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2055 5
Fortinet 393 5
Check Point Software Technologies 768 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2009 5
Nginx - Энджайникс 170 5
Цифра ГК 2459 5
GitHub 861 4
Huawei 3997 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 979 4
Oracle Corporation 6750 4
Broadcom Inc - Avago Technologies 535 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 841 4
TP-Link - ТП-Линк 206 4
Selectel - Селектел 402 4
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 642 4
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 205 4
ИКС 327 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1261 3
Cloudflare 115 3
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 359 3
Meta Platforms - Facebook 4457 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4090 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1090 4
РЖД - Российские железные дороги 1934 3
Россети Ленэнерго 1700 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Unsplash 947 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 933 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7518 2
eBay Inc 1622 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1413 2
101Hotels.com 456 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 1
Татнефть 229 1
Транснефть 307 1
Газпром ПАО 1359 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1671 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 487 1
Runa Capital 158 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 155 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
American Dynamics 14 1
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 39 1
Bionic Hill 3 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 313 1
Родник 87 1
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 675 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 21 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 342 1
Международный аэропорт Гонконга - IATA: HKG, ICAO: VHHH 6 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 810 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 118 1
Assist - Ассист 210 1
ivy - Айви банк 2 1
Базелевс - Bazelevs 11 1
РК-Аудит 2 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 487 1
Royal Dutch Shell - Шелл 215 1
Airbnb 92 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 268 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4317 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11940 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3191 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2797 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5545 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3396 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 347 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3098 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6050 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 201 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3320 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1923 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5044 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 466 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 792 2
Судебная власть - Judicial power 2331 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1150 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4907 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 225 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 599 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2742 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3025 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1864 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2201 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 324 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 174 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1413 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 851 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 712 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 407 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 732 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 1
Президент Украины 123 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 55 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 58 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 221 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 132 2
МКС - Медиа-коммуникационный союз 8 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 321 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
Электрокабель 10 1
Партия регионов - Па́ртія регіо́нів 8 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
Интернет-видео - ассоциация 19 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 692 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 742 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1446 1
OWASP - Open Web Application Security Project 100 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 861 127
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21653 26
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FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 861 23
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12663 22
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9338 22
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 931 22
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 257 21
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3672 21
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3801 21
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 483 21
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11643 21
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6919 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20323 20
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Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6461 20
IP-сеть - ICMP - Internet Control Message Protocol - Протокол межсетевых управляющих сообщений TCP/IP 70 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31549 18
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10891 18
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 983 17
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 781 16
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7612 16
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4636 28
Microsoft Windows 15846 22
Linux OS 10161 19
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 63 10
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 68 9
Microsoft Windows 2000 8661 7
Apple Mac - Apple Macintosh 2995 6
ADVA Optical Networking - MRV MegaVision 42 6
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 120 5
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 332 5
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 880 5
Microsoft SQL Server - MS SQL 1675 5
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 302 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1358 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2096 4
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1527 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2089 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 738 4
Axis Camera Station 33 4
Веб-Сервер - Angie PRO - Angie ADC - Angie Application Delivery Controller - Angie ANIC - Angie Ingress Controller 25 4
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 796 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 134 4
Microsoft Office Excel 1217 4
Microsoft Azure 1422 3
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 389 3
Google Android 14195 3
Mozilla Firefox - браузер 1894 3
Google VirusTotal 84 3
Smart-Soft - Traffic Inspector Next Generation - TING 58 3
Microsoft Windows NT 881 3
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 367 3
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 115 3
Fortinet FortiGuard Services 52 3
Linux.DDoS - вредоносная программа 7 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 3
Google gRPC - Система удаленного вызова процедур 25 3
UserGate MC - UserGate Management Center 13 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 758 3
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 53 3
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 103 3
Путин Владимир 3229 5
Лямин Александр 74 4
Петров Сергей 60 4
Хантимиров Рамиль 36 4
Мельникова Анастасия 405 4
Володин Вячеслав 88 3
Клименко Герман 50 3
Буянов Максим 4 3
Прямов Кирилл 4 3
Щеголев Игорь 698 2
Шалманов Сергей 201 2
Водясов Алексей 222 2
Носаков Василий 12 2
Гольцов Александр 78 2
Козелев Михаил 2 2
Плуготаренко Сергей 85 2
Хозяинов Борис 3 2
Абасмирзоев Заур 16 2
Зайцев Михаил 279 2
Половинко Вячеслав 5 2
Чугунов Алексей 4 2
Singh Amit - Синх Амит 7 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 358 2
Сорокин Дмитрий 36 2
Галушкин Олег 182 1
Иванов Олег 145 1
Никифоров Николай 1136 1
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Климарев Михаил 48 1
Кулин Филипп 51 1
Шувалов Игорь 83 1
Федоров Алексей 123 1
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Казарян Карен 76 1
Корнеев Виталий 3 1
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Россия - РФ - Российская федерация 147708 93
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17345 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43910 11
Европа 21883 8
Франция - Французская Республика 7890 6
Китай - Тайвань 4027 6
Индия - Bharat 5518 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14266 5
Европа Восточная 3109 4
Германия - Федеративная Республика 12761 4
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14221 4
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Азия - Азиатский регион 5596 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13388 3
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Южная Корея - Республика 6710 3
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 471 3
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