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Новая версия Ideco NGFW 17.0

Решение для киберзащиты предприятий нашло воплощение в новой бета-версии Ideco NGFW 17.0. Усовершенствованные технологии и функции системы помогут предотвратить атаки фишинга, защитить ценные данные компании и обеспечить безопасность сотрудников в сети. Об этом CNews сообщили представители Ideco.

Новые функциональности Ideco NGFW включают виртуальные контексты VCE, режим кластера с синхронизацией сессий, аутентификацию VPN-пользователей через RADIUS-сервер, поддержку GRE over IPSec и GRE туннелей, ZTNA (Zero Trust Network Access) для проверки устройств клиентов и использование профилей устройств в политиках файрвола, клиент Ideco для MacOS, установку времени окончания действий правил файрвола и поддержку формата CEF, а также выбор TCP/UDP для интеграции с внешними сервисами (SIEM и другими) по syslog.

В число обновлений в Ideco NGFW 17.0 входят: обновленная платформа на базе ядра Linux 6.7.9, что повысит стабильность и производительность системы; обновленная версия системы предотвращения вторжений для лучшей защиты от вредоносных атак; улучшенный модуль контроля приложений, что позволяет более эффективно контролировать и управлять трафиком приложений в сети.

Теперь на дашборде и в мониторинге доступна информация о состоянии IPSec-туннелей, включая загрузку канала, потерю пакетов и джиттер, что поможет быстро выявлять проблемы и улучшать качество сетевого соединения.

Добавлены возможности для более тонкой настройки WCCP, что позволит оптимизировать работу сети и повысить эффективность использования ресурсов. Проведены изменения в настройках публикации внутренних сервисов NGFW (например, личный кабинет, веб-интерфейс почты) в обратном прокси-сервере, что гарантирует более безопасную и эффективную работу сервисов через NGFW.

Зачем бизнесу оптимизаторы и какой лучше
Бизнес

«За небольшой промежуток времени это уже третий мажорный релиз, который ждали не только команда Ideco, но и наши клиенты от Enterprise до SMB сегментов. В NGFW 17.0 мы не просто улучшили производительность и оптимизацию сети, а помогли российскому бизнесу на несколько шагов впереди киберугроз, обеспечивая надежную защиту и безопасность цифровых активов организации», — сказал Дмитрий Хомутов, директор Ideco.

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Ideco — российский разработчик программных продуктов для фильтрации трафика, защиты сетей и развития сетевых инфраструктур любого уровня сложности, входящий в Ассоциацию разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», некоммерческого партнерства «Руссофт», некоммерческого партнерства «Форум независимых разработчиков программного обеспечения» (ISDEF).

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