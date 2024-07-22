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«АМТ-Груп» обеспечит защищенный обмен данными между разными сетевыми сегментами цифровой платформы от «Диасофт»

Специалисты «Диасофт» и «АМТ-Груп» подтвердили совместимость Единой цифровой платформы Digital Q.UP и однонаправленного шлюза InfoDiode. В платформе Digital Q.UP реализован программный компонент, который отвечает за взаимодействие с шлюзом InfoDiode по протоколам UDP при передаче данных из внешнего незащищенного сегмента во внутренний контур организации и наоборот. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Реализуя решения на Единой цифровой платформе Digital Q.UP, организации могут безопасно предоставлять услуги для своих контрагентов (клиентов, партнеров, агентской сети, поставщиков) во внешнем контуре, не беспокоясь о рисках утечки чувствительных данных. Применение системы однонаправленной передачи данных InfoDiode обеспечивает высокий уровень изоляции критичных информационных систем и гарантировано исключает внешние подключения.

Единая цифровая платформа Digital Q.UP обеспечивает обмен информацией между ведомствами и организациями в части автоматизации сквозных бизнес-процессов, предоставления цифровых сервисов организациями для партнеров, смежных ведомств и физических лиц. В состав Digital Q.UP входят инструменты для создания цифровых каналов всех типов (от дистанционных до корпоративных цифровых кабинетов сотрудников), технологии проектирования и настройки бизнес-процессов, создания единого цифрового пространства.

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«Использование InfoDiode в решениях на базе цифровой платформы Digital Q.UP позволяет защитить внутренний сегмент сети организации, содержащий персональные и чувствительные данные, исключить утечку, порчу или компрометацию данных по каналам обмена информацией. При этом сохраняется возможность предоставлять информацию по запросу контрагента», – сказал Вячеслав Половинко, руководитель направления собственных продуктов АМТ-Груп.

«Мы реализовали механизм работы с программно-аппаратным комплексом InfoDiode при взаимодействии между открытым и закрытым сетевыми сегментами организаций. За это отвечает отдельный компонент в платформе Digital Q.UP, который теперь поставляется в «коробке». Эффективность работы компонента платформы Digital Q.UP со шлюзом InfoDiode доказана на практике в реальном проекте», – отметил Никита Маркелов, архитектор цифровой платформы компании «Диасофт».

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