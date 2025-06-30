Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности
|

ITGlobal.com защитит компании на Ближнем Востоке от DDoS-атак с помощью решений StormWall

Компания ITGlobal.com, входит в корпорацию ITG, и российский разработчик решений в области кибербезопасности StormWall заключили соглашение о сотрудничестве в странах Персидского залива. Теперь клиенты ITGlobal.com смогут использовать инновационные решения StormWall для защиты веб-сайтов, сетей и сервисов от DDoS-атак. Об этом CNews сообщили представители ITGlobal.com.

По данным аналитического центра StormWall, по итогам I квартала 2025 г. количество DDoS-атак на компании в регионе MENA (регион Ближнего Востока и Северной Африки) выросло на 274% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Также эксперты StormWall выявили, что DDoS-атаки на API компаний в данном регионе увеличились на 140% в I квартале 2025 г. год к году. Наиболее атакуемыми отраслями на Ближнем Востоке стали ритейл (36% от общего количества атак), финансовая отрасль (21%) и государственный сектор (14%). В связи со сложной ситуацией в регионе местные организации вынуждены искать варианты по защите от современных DDoS-атак, и ITGlobal.com готов предложить инструменты StormWall для решения этих задач.

«Кибербезопасность — стратегически важное направление в регионе MENA. Интеграция облачной инфраструктуры ITGlobal.com с платформой DDos-защиты StormWall позволяет предложить нашим клиентам многоуровневую защиту: от фильтрации трафика на уровне дата-центра до интеллектуальной очистки на периферии через глобальную сеть StormWall. Такая архитектура обеспечивает высокую доступность бизнес-сервисов даже в условиях масштабных атак — без компромиссов по производительности и безопасности», — сказал Василий Белов, исполнительный директор ITGlobal.com.

Алексей Роговцев, МТС: Телематика и цифровые решения становятся признанным стандартом для транспорта и логистики

Цифровизация

Сервисы StormWall обеспечивают фильтрацию всех существующих разновидностей DDoS-атак на сетевом, транспортном и сеансовом уровнях, а также на уровне приложений. Компания использует технологии, которые позволяют добиться стабильной работы ресурсов даже при самых мощных атаках. Важными особенностями являются круглосуточная поддержка клиентов, оперативное реагирование на инциденты, точки фильтрации по всему миру и личный кабинет.

«Мы очень рады, что ITGlobal.com выбрал наши профессиональные сервисы для защиты инфраструктуры и ресурсов для своих клиентов на Ближнем Востоке от DDoS-атак. StormWall обеспечивают надежную защиту веб-приложений, корпоративных сетей и TCP/UDP-сервисов. Также у нас есть ряд дополнительных сервисов: WAF, Antibot, CDN и хостинг с DDoS-защитой. Мы уверены, что наше сотрудничество будет успешным и плодотворным», – сказал Рамиль Хантимиров, генеральный директор и соучредитель StormWall.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Титов, «Флант»: Мы серьезно опережаем многие отечественные решения по уровню зрелости

Началась революция в мире антивирусов. Microsoft навсегда закрывает им доступ к ядру Windows

Как автоматизировать колл-центр: 10 шагов

Россию заполонили низкокачественные безопасники. Их не берут на работу, хотя в стране дефицит ИБ-кадров

Максим Завьялов, K2 Cloud: Импортозамещение в финсекторе будет оставаться крайне актуальным ближайшие годы

Цукерберг не позвонит. Россиянам запретят принимать звонки из-за границы. Но запрет можно будет обойти. Опрос

Конференции

ERP-системы 2025

СУБД: технологии, миграция и администрирование

Цифровизация финансового сектора
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для отслеживания полезных привычек: выбор ZOOM

Смартфоны с самым большим аккумулятором: выбор ZOOM

Обзор флагманского робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete: будущее наступает сегодня

Показать еще

Наука

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое
Показать еще