ITGlobal.com защитит компании на Ближнем Востоке от DDoS-атак с помощью решений StormWall

Компания ITGlobal.com, входит в корпорацию ITG, и российский разработчик решений в области кибербезопасности StormWall заключили соглашение о сотрудничестве в странах Персидского залива. Теперь клиенты ITGlobal.com смогут использовать инновационные решения StormWall для защиты веб-сайтов, сетей и сервисов от DDoS-атак. Об этом CNews сообщили представители ITGlobal.com.

По данным аналитического центра StormWall, по итогам I квартала 2025 г. количество DDoS-атак на компании в регионе MENA (регион Ближнего Востока и Северной Африки) выросло на 274% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Также эксперты StormWall выявили, что DDoS-атаки на API компаний в данном регионе увеличились на 140% в I квартале 2025 г. год к году. Наиболее атакуемыми отраслями на Ближнем Востоке стали ритейл (36% от общего количества атак), финансовая отрасль (21%) и государственный сектор (14%). В связи со сложной ситуацией в регионе местные организации вынуждены искать варианты по защите от современных DDoS-атак, и ITGlobal.com готов предложить инструменты StormWall для решения этих задач.

«Кибербезопасность — стратегически важное направление в регионе MENA. Интеграция облачной инфраструктуры ITGlobal.com с платформой DDos-защиты StormWall позволяет предложить нашим клиентам многоуровневую защиту: от фильтрации трафика на уровне дата-центра до интеллектуальной очистки на периферии через глобальную сеть StormWall. Такая архитектура обеспечивает высокую доступность бизнес-сервисов даже в условиях масштабных атак — без компромиссов по производительности и безопасности», — сказал Василий Белов, исполнительный директор ITGlobal.com.

Сервисы StormWall обеспечивают фильтрацию всех существующих разновидностей DDoS-атак на сетевом, транспортном и сеансовом уровнях, а также на уровне приложений. Компания использует технологии, которые позволяют добиться стабильной работы ресурсов даже при самых мощных атаках. Важными особенностями являются круглосуточная поддержка клиентов, оперативное реагирование на инциденты, точки фильтрации по всему миру и личный кабинет.

«Мы очень рады, что ITGlobal.com выбрал наши профессиональные сервисы для защиты инфраструктуры и ресурсов для своих клиентов на Ближнем Востоке от DDoS-атак. StormWall обеспечивают надежную защиту веб-приложений, корпоративных сетей и TCP/UDP-сервисов. Также у нас есть ряд дополнительных сервисов: WAF, Antibot, CDN и хостинг с DDoS-защитой. Мы уверены, что наше сотрудничество будет успешным и плодотворным», – сказал Рамиль Хантимиров, генеральный директор и соучредитель StormWall.