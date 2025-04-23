«Базис» представляет обновленный Basis Dynamix Cloud Control для комплексного управления облачной инфраструктурой

Компания «Базис», участник российского рынка виртуализации, объявляет о выходе обновления платформы для комплексного управления облачной инфраструктурой Basis Dynamix Cloud Control. В релиз 5.1 вошло более 30 улучшений, расширяющих возможности решения в части управления инфраструктурными (IaaS) и платформенными (PaaS) сервисами, в том числе автоматизации рутинных операций. Об этом CNews сообщили представители «Базис».

Решение Basis Dynamix Cloud Control подходит для государственных и коммерческих организаций с разветвленной сетью региональных офисов, для компаний со сложной инфраструктурой и большим количеством внутренних сервисов, а также для облачных провайдеров, предоставляющих сервисы по модели IaaS, PaaS, SaaS, K8SaaS. Basis Dynamix Cloud Control позволяет заказчику управлять федеральной сетью виртуальных центров обработки данных (вЦОД) из единой панели, предоставляя полный цикл управления виртуальными сервисами и инфраструктурой, возможности самообслуживания пользователей и автоматизированную систему выделения и учета ресурсов.

Стабильность инфраструктуры и сохранность данных

В Basis Cloud Control 5.1 появились инструменты развертывания и управления кластерами высокой доступности, что исключает простои сервисов даже при отказе отдельных узлов инфраструктуры.

Дополнительную стабильность обеспечивает новый механизм контроля обязательных версий оркестратора, который автоматически проверяет совместимость компонентов, снижая таким образом риски сбоя при обновлении системы. Логи установки и обновления оркестратора теперь собираются в файл.

Также в Basis Dynamix Cloud Control реализована расширенная система резервного копирования с возможностью задания конкретных дат в расписании, оптимизированы логи.

Управление сетевой инфраструктурой

С новой версией Basis Dynamix Cloud Control можно управлять скоростью интернет-трафика для виртуальных машин — это помогает выделить нужную полосу пропускания для важных сервисов и оптимизировать затраты на каналы связи. Также добавлена балансировка UDP-трафика для крупнейших платформ виртуализации: российской Basis Dynamix Enterprise и зарубежной VMware vSphere.

Запуск и управление сервисами PaaS

В Basis Dynamix Cloud Control 5.1 реализована поддержка заказа и развертывания платформенных сервисов (PaaS) на Basis Dynamix и VMware vSphere. Спрос на такие решения в России растет: по данным iKS-Consulting, в 2024 году сегмент PaaS увеличился на 59% до почти 33 млрд руб. и постепенно догоняет IaaS. «Платформа-как-сервис» позволяет не тратить время на развертывание, настройку и поддержку серверов, установку ОС и т.д. Достаточно арендовать уже настроенную платформу с, например, развернутой базой данных или инструментами мониторинга, и можно начинать работу.

Заказчикам Basis Cloud Control доступно автоматизированное управление: Kubernetes-кластерами, включая выбор версии шаблона при заказе кластера, добавление и удаление узлов, создание балансировщиков и дисков для сервисов; объектными хранилищами S3, в том числе внешними объектными СХД MinIO и NetApp StorageGRID, включая создание бакетов, управление объектами и настройку доступа.

Расширенные возможности автоматизации и интеграции

Обновленный Basis Dynamix Cloud Control предлагает несколько дополнительных инструментов автоматизации работы администратора, например, развертывание виртуальных машин через config-drive.

Для облегчения работы специалистам заказчика доступны поддержка Infrastructure as Code (IaC) с помощью Terraform/OpenTofu, открытое REST API, интеграция с системами мониторинга и Telegram-ботом, а также SDK на языках Python и Go для разработки решений под индивидуальные задачи. Перечисленные инструменты позволяют ускорить и упростить развертывание сложных инфраструктур, а также интегрировать Basis Cloud Control с существующей экосистемой ИТ-решений заказчика.

Усиление безопасности и контроля доступа

В релизе 5.1 реализованы отображение и управление сервисными учетными записями из интерфейса портала и автоматическое назначение тегов для учетных записей, полученных из LDAP.

Basis Dynamix Cloud Control поддерживает двухфакторную авторизацию через телефон, электронную почту, одноразовый пароль и Telegram, интеграцию с LDAP (включая Active Directory, FreeIPA, Samba DC) с автоматическим назначением тегов, журналирование действий пользователей и настройку жизненного цикла логов. Это позволяет организациям обеспечить строгий контроль доступа к облачным ресурсам и соответствие требованиям информационной безопасности.

Оптимизация расходов и управление ресурсами

Basis Dynamix Cloud Control 5.1 предоставляет инструменты для задания лимитов ресурсов на проекты и клиентов, гибкую тарификацию потребления ресурсов в различных временных интервалах, автоматическую генерацию отчетов с доставкой по электронной почте в форматах XLSX или CSV. Эти возможности помогают оптимизировать затраты на облачную инфраструктуру и обеспечить распределение ресурсов.

Администрирование и самообслуживание

Управлять запросами к технической поддержке стало проще — создан специальный раздел «Обращения», где пользователь видит все заявки и их статусы. За счет использования шаблонов с предустановленным ПО ускорено создание новых виртуальных серверов, причем каждое подразделение теперь видит только релевантные для него шаблоны. В результате пользователи быстрее получают необходимые ресурсы, а администраторы тратят меньше времени на рутинные задачи.

«Заказчиками наших инфраструктурных продуктов являются компании, реализующие крупнейшие государственные и коммерческие сервисы, которыми пользуются миллионы людей. Это накладывает на нас серьезные обязательства в части гибкости и стабильности работы наших решений, поэтому мы уделяем этим характеристикам особое внимание. В релизе Cloud Control 5.1 мы сосредоточились на реализации кластеров высокой доступности и повышении надежности инфраструктуры под управлением наших продуктов, чтобы минимизировать для клиентов риск сбоев и время простоя в работе сервисов», — отметил Дмитрий Сорокин, технический директор компании «Базис».