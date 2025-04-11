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Новый канал передачи данных для счетчиков электроэнергии SKAT c помощью GPRS-модема MT900-2GD

Бренд EKF открывает новые возможности для учета энергоресурсов с новым GPRS-модемом MT900-2GD. Он упрощает построение систем учета энергоресурсов и диспетчеризации, обеспечивая беспроводную передачу данных через сотовые сети GPRS. Об этом CNews сообщили представители бренда EKF.

Модем поддерживает протоколы TCP/UDP и режимы клиент/сервер, что упрощает интеграцию в различные системы управления данными без значительных затрат времени на настройку. Новинка поддерживает последовательный интерфейс RS485, что делает ее совместимой с большинством существующих систем. Модем поддерживает существующие на рынке программное обеспечение АСКУЭ.

Вместе со счетчиками электроэнергии SKAT устройство позволяет комплексно подойти к решению задачи учета электроэнергии. Модем имеет компактные размеры, выполнен в пластиковом корпусе, монтируется на стандартные DIN-рейки. Встроенный блок питания 220 В и низкое энергопотребление позволяют снизить расходы на эксплуатацию.

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