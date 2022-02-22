Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Командная строка Command Line
Публикаций - 83, упоминаний - 83
Командная строка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Cisco Systems 4706 5
|Oracle Corporation 5979 5
|Yandex - Яндекс 4919 4
|Intel Corporation 11167 4
|Apple Inc 10564 3
|VK - Mail.ru Group 3002 2
|Крок - Croc 1606 2
|SAP SE 4525 2
|Huawei 3143 1
|Dassault Systemes 197 1
|Freecom 7 1
|ДОК 116 1
|УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2413 4
|Мошенничество - Махинации 1546 3
|Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 5673 3
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2591 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1178751, в очереди разбора - 979792.
Создано именных указателей - 72667.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1178751, в очереди разбора - 979792.
Создано именных указателей - 72667.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru