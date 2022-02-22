Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 72667
ИКТ 6754
Организации 4737
Ведомства 1375
Ассоциации 540
Технологии 2621
Системы 15377
Персоны 24727
География 1321
Статьи 892
Пресса 759
ИАА 502
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1074
Мероприятия 761

Командная строка Command Line



22.02.2022 Крупно обновилась ОС, которую производители ПК ради экономии предустанавливают вместо Windows 1
05.04.2021 Решения Fujitsu PRIMEFLEX для Microsoft Azure Stack HCI 1
05.01.2021 D-Link представила защищенную точку доступа AC1300 Wave 2 DWL-8720AP. Цена 1
15.12.2020 Microsoft добавит в Windows 10 важную и востребованную функцию, которая должна была там быть всегда 1
11.11.2020 SUSE представила SUSE Enterprise Storage 7 1
21.10.2020 Parallels представила ПО для запуска Windows на Chromebook 1
04.09.2020 Встроенный в Windows 10 антивирус можно использовать для загрузки вредоносов 1
04.08.2020 В открытом доступе появились новые учебные курсы по Linux 1
29.06.2020 В Maxpatrol SIEM загружен новый пакет экспертизы 1
26.06.2020 Microsoft выпустила антивирус для Linux 1
19.06.2020 Хакеры научились шпионить за военными и космическими компаниями через LinkedIn 1
15.06.2020 Переход на SD-WAN: кому, когда и зачем нужны программно-определяемые сети 1
05.06.2020 Европа построит собственные облачные сервисы, чтобы не покоряться Amazon, Google и Microsoft 1
05.06.2020 Как работает виртуализация VMware: платформа vSphere, приложение vCenter Server и гипервизоры ESX и ESXi 1
25.05.2020 Microsoft открыла исходный код легендарного BASIC 1
20.05.2020 В Windows 10 появилась поддержка любых приложений Linux 1
12.05.2020 Zyxel Networks выпустила обновление SD-WAN OS 1
27.03.2020 «Яндекс» открывает для российских компаний бесплатную библиотеку приложений для работы с ИИ 1
19.03.2020 Windows 10 впервые позволит пользователям удалять лишние компоненты ОС 1
06.02.2020 Google втайне создает новую операционную систему 1
17.12.2019 «Базальт СПО» представила ПО «Альт сервер виртуализации» 1
18.11.2019 Разбор рынка SD-WAN: какие существуют решения и кому они нужны 1
22.10.2019 Cisco рассказала о ключевых тенденциях на рынке ИБ 1
12.09.2019 Контроль ФСТЭК стал строже: «Росплатформа» получала сертификат полтора года 1
04.06.2019 IBS выпустил новую версию «Скала-Р управление» 1
13.05.2019 Google впервые рассказала, зачем ей «секретная» ОС и заменит ли она Android 1
08.05.2019 Microsoft впервые в истории встроила в Windows полноценное ядро Linux 1
07.05.2019 В командной строке Windows начали работать команды Linux. Видео 1
30.04.2019 Чужую переписку в Telegram можно купить по цене SIM-карты 1
23.04.2019 Флагманские смартфоны Samsung можно превратить в полноценные ПК на ОС Linux 1
17.04.2019 Почему SD-WAN стал главным ИТ-вектором развития банков 1
26.02.2019 Вредоносы научились использовать и отключать антивирусы 1
18.02.2019 «Проводник» Windows 10 научился читать файлы Linux 1
07.12.2018 «Яндекс» сделал «убийцу» Amazon Web Services и Microsoft Azure доступным для всех россиян 1
23.11.2018 Три критические «дыры» в macOS случайно нашлись при проверке Dropbox на уязвимости. Видео 1
16.11.2018 D-Link новые управляемые коммутаторы 3 уровня с поддержкой PoE 1
30.10.2018 Linux и BSD в опасности из-за «тривиальной» ошибки в коде 1
19.10.2018 SD-WAN: интеллектуальная сеть и безопасность для облачных приложений 1
05.10.2018 Oracle запустила автономный сервис NoSQL Database 1
03.10.2018 Облачная СУБД Oracle стала самоуправляемой 1

Публикаций - 83, упоминаний - 83

Командная строка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 4706 5
Oracle Corporation 5979 5
Yandex - Яндекс 4919 4
Intel Corporation 11167 4
Apple Inc 10564 3
VK - Mail.ru Group 3002 2
Крок - Croc 1606 2
SAP SE 4525 2
Huawei 3143 1
Dassault Systemes 197 1
Freecom 7 1
ДОК 116 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7867 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1746 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1430 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2673 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2131 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 9632 20
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2502 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 24123 18
Сервер - Серверные платформы 7909 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 7133 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 9969 12
Website - Вебсайт 6975 11
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3171 10
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 909 10
Вредоносное ПО - Зловред - malware 3315 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 4878 8
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - DVB-MHP - Multimedia Home Platform 9564 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1745 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1839 6
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 3073 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 7088 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 9529 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6132 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 15896 5
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 1563 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2899 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 4615 4
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 965 4
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 479 4
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 1521 4
UEFI - The Unified Extensible Firmware Interface - Интерфейс между операционной системой и микропрограммами - Развитие BIOS 105 3
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 519 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 5817 3
ARM64 - Архитектура процессора 1246 3
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 317 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1253 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 1284 2
ATP - Advanced Threat Protection - Инструменты для работы со сложными угрозами 55 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 1605 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 8403 2
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4503 2
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 4558 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 613 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 2112 2
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 576 1
Google Android 11827 5
Apple iOS 6361 3
WhatsApp Messenger 727 2
Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud 22 2
Apache Spark - Apache Spark Streaming 70 2
Apache Hadoop 352 2
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud 200 2
Microsoft Office 3218 2
Microsoft Windows Defender ATP - Advanced Threat Protection 38 2
Google Android Package Kit - APK 70 1
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 124 1
МЦСТ R - Микропроцессоры архитектуры SPARC 16 1
Microsoft DirectX 594 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 83 1
Oracle Autonomous Database Cloud 9 1
Google AOSP - Android Open Source Project 45 1
Depositphotos - фотобанк 316 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 138 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 628 1
Oracle Java Development Kit - JDK 89 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 169 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2377 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 221 1
Python PyTorch 17 1
Google TensorFlow 69 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13057 3
Германия - Федеративная Республика 8599 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11432 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13267 2
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 369 1
Земля - планета Солнечной системы 7193 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2413 4
Мошенничество - Махинации 1546 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 5673 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2591 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 181 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1178751, в очереди разбора - 979792.
Создано именных указателей - 72667.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Что такое метавселенная и как она работает: объясняем простыми словами

Обзор смартфона Honor 50: теперь с Google

Лучший российский софт для видеосвязи: ищем замену Teams и Zoom

Показать еще

Наука

Что средневековые скелеты рассказывают о современных пандемиях?

Составлено генеалогическое древо всего человечества — в нем 27 миллионов наших предков

Парадокс: система ближайшей черной дыры не содержит черных дыр
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022