Сибирские добывающие компании переходят на выделенные промышленные LTE-сети

В России растет рынок выделенных промышленных сетей LTE, сообщается в исследовании агентства ONSIDE. МТС построила 37% сетей PLTE в стране. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Согласно выводам аналитического агентства ONSIDE, российский рынок частных сетей LTE (PLTE), начавший развиваться в 2018 г., находится в стадии активного роста. За 2022 г. он вырос на 20% – до 1,5 млрд с 1,2 млрд руб.. Пятая часть всех PLTE-сетей развернута в Сибирском федеральном округе. В отраслевом разрезе выделенная мобильная связь чаще всего применяется в добыче полезных ископаемых. Так, по оценкам аналитиков, 30% всех корпоративных сетей приходится на горную промышленность, по 9% – на нефтегаз и добычу угля.

Среди публично объявленных проектов, наибольшее число выделенных коммерческих сетей LTE развернуто компанией МТС – 37% от всех проектов на рынке. Одним из последних кейсов стал запуск PLTE-сети на угольном разрезе АО «Междуречье» «Новой горной УК» в Кемеровской области – крупнейшей по количеству базовых станций и пользователей.

«Для оптимизации процессов в добывающей, нефтехимической промышленности и машиностроении сегодня применяется множество различных датчиков, видеокамер, средств связи и других устройств. Чтобы все это эффективно работало, нужен качественная цифровая среда, обеспечивающая высокую скорость передачи разнородного трафика и защиту данных. А на горных выработках, где отвалы меняют рельеф, важно еще и хорошее распространение сигнала, чего сложно добиться с помощью технологически связи или Wi-Fi. Все эти задачи решает выделенная промышленная сеть стандарта LTЕ», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

По данным ONSIDE, МТС по итогам 2022 г. обеспечила 47% от общего объема подключений в сегменте M2M/IoT (технологии межмашинного взаимодействия и интернета вещей) — за год прирост абонентской базы составил 22,8%. Только в промышленной Кемеровской области количество умных гаджетов в сети интернета вещей МТС выросло на треть. В горнодобывающей отрасли востребованы приборы для телеметрии, позволяющие контролировать состояние карьерной техники в режиме онлайн.

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Всего за 2022 г. количество подключенных IoT-устройств в России достигло 70,1 млн шт, а затраты государства и бизнеса на внедрение решений на базе технологий интернета вещей и межмашинного взаимодействия составили почти 114 млрд руб., что на 6% больше, чем годом ранее. Самыми распространенными сценариями использования М2М и IoT-технологий в 2022 г. стали системы безопасности, камеры видеонаблюдения, интеллектуальные системы для транспорта и умные системы учета.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов.