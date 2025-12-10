58 млрд руб. составит российский рынок GenAI к концу 2025 года

Российский рынок генеративного ИИ к концу 2025 г. достигнет 58 млрд руб. при объеме 13 млрд руб. в 2024 г., подсчитали эксперты консалтинговой компании Onside при поддержке Just AI, вендора решений на базе GenAI. В оценку рынка включены сервисы использования LLM через API и подписки, платформенные решения для работы с LLM (включая фреймворки, инструменты для RAG, платформы для размещения и адаптации моделей), программные продукты на базе технологий GenAI (в том числе для генерации изображений, видео и музыки), аналитические, консультационные и интеграционные услуги. В оценку не входят расходы компаний на закупку оборудования для обучения и инференса моделей. Об этом CNews сообщили представители Just AI.

Авторы исследования прогнозируют резкий рост отрасли: более чем трехкратный в 2025 г. по сравнению с предыдущим периодом и почти в два раза в 2026 г. Высокие темпы развития характерны для всего мирового рынка генеративного ИИ, и Россия здесь не исключение, несмотря на некоторую задержку развития российского рынка по сравнению с мировым. По итогам 2030 г. российский рынок GenAI может вырасти до 778 млрд руб., что соответствует среднегодовым темпам роста на уровне 68,1% в 2025–2030 гг. Условиями реализации данного оптимистичного сценария являются успешные масштабирования B2B-внедрений в 2026–2027 гг. одновременно с разрешением «парадокса» GenAI — снятия разрыва между завышенными ожиданиями от внедрения новых технологий и наличием измеримых экономических эффектов.

Высокие темпы роста мирового и российского рынка подтверждают предварительные итоги этого года: резкий рост доходов ключевых международных игроков — OpenAI и Anthropic, большие языковые модели которых используются многими международными компаниями. Быстрое развитие GenAI в России соответствует общемировым тенденциям: по данным Yandex AI Studio, с начала 2025 г. ежедневное потребление нейросетей в облачной инфраструктуре выросло более чем в пять раз.

B2B-сегмент, кроме inhouse-разработки, составит 44 млрд руб. к концу 2025 г., таким образом, на него приходится 77% от общего объема рынка. В 2025 г. наметился переход от этапа пилотирования проектов к промышленному внедрению, хотя пилоты по-прежнему лидируют по числу проектов, их доля составляет 55%, тогда как на масштабирование пилотов приходится 30%, на промышленные внедрения ― 15%. В среднем увеличились масштабы и число проектов, что подтверждается активной динамикой работы ряда ведущих поставщиков решений на базе GenAI. Типовые бюджеты пилотных проектов составляют 5-15 млн руб. без учета затрат на ИT-инфраструктуру.

B2B-сегмент условно поделен на две группы: горизонтальные решения без отраслевой специализации и вертикальные решения с четко выраженной отраслевой специализацией или для автоматизации конкретных бизнес-функций. Одна из ключевых тенденций на российском рынке GenAI — рост доли вертикального сегмента специализированных продуктов и сервисов. Это отражение общемировой тенденции, когда «взросление» рынка сопровождается специализацией представленных на нем продуктов. Авторы исследования полагают, что на горизонте двух-трех лет сегмент вертикальных продуктов и сервисов станет доминирующим.

Значительная доля рынка в корпоративном сегменте приходится на заказную разработку продуктов и сервисов, с кастомизацией под требования клиента. Спрос на заказные GenAI‑решения в России во многом обусловлен потребностью в локальном технологическом стеке, а также необходимостью интеграции с корпоративными системами и данными, что недоступно для «коробочных» продуктов. Это, в числе прочего, объясняет высокую долю On-Prem внедрений в России, которую исследователи оценивают на уровне 68%.

По отраслям развитие GenAI происходит неравномерно. Согласно оценкам Onside, в фокусе GenAI сегодня находятся такие отрасли, как банки и страхование с объемом рынка 12 млрд руб. на конец 2025 г., ИT и технологии ― около 7 млрд руб., ритейл ― порядка 6 млрд руб. и телеком ― 3 млрд руб. Уровень проникновения GenAI в банках и технологических компаниях достигает 80-90%. Существенным драйвером роста в ближайшие годы станет повсеместное внедрение ИИ-агентов.

Наиболее частые запросы связаны с автоматизацией клиентского сервиса, технической поддержки, маркетинга и продаж. Как подсчитали в Onside, на оптимизацию внутренних процессов и операций приходится 58% проанализированных в ходе исследования кейсов, на генерацию дополнительной ценности ― 35% и на стратегические конкурентные преимущества ― 7%. Оптимизация внутренних процессов и операций связана со стратегией сбора «низко висящих фруктов», две другие группы эффектов ― с переходом рынка от модели пилотных внедрений к промышленным. По мере роста числа крупных проектов будет увеличиваться значимость финансовых метрик, учтенных только в 28% исследованных кейсов 2024-2025 гг., тогда как основными были метрики операционной эффективности ― 42% и метрики клиентского опыта и продаж ― 30%.

Рынок демонстрирует активное развитие в сегменте МСБ. Типовой сценарий использования GenAI в МСБ можно назвать переходным от подходов B2B (in-house и/или подключение к облачным сервисам по API) и B2C (подписочная модель на доступ к облачным сервисам в браузере). В сегменте существует запрос на готовые коробочные продукты, доминируют облачные решения.

Объем сегмента B2С и микробизнеса к концу 2025 г. составит 14 млрд руб., при этом его среднегодовые темпы роста 2025-2030 гг. могут превысить B2B: 70,7% против 67,3%.