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«Мегафон» расширил покрытие сети на левом берегу Северной Двины в Архангельске

«Мегафон» построил дополнительную телекоммуникационную инфраструктуру на левом берегу Северной Двины в Архангельске, где располагается крупный морской порт «Бакарица». По данным аналитиков компании, в результате проведенных работ оператор существенно расширил покрытие сети и увеличил скорость передачи данных в три раза. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Построенные объекты связи позволили оптимально перераспределить трафик между базовыми станциями в районе. Новое оборудование работает в диапазоне 1800 МГц, обеспечивая увеличенную емкость сети и высокие скорости мобильного интернета. Теперь абонентам компании как в жилых массивах, так и на территории ближайших промышленных объектов доступны преимущества не только быстрого интернета, но и высокое качество звонков в VoLTE (Voice over LTE). Технология позволяет пользоваться мобильным интернетом параллельно с разговором по смартфону. При этом соединение устанавливается за пару секунд, а голос собеседника звучит так чисто и естественно, как будто он находится рядом.

«Статистика показывает, что доля активных пользователей в регионе постоянно растет, вместе с ней увеличивается потребление мобильного интернета. Такая динамика обязывает нас развивать сеть, чтобы предоставлять нашим абонентам качественные услуги связи. Новая инфраструктура позволила в три раза повысить скорость передачи данных на левом берегу Северной Двины, что дало возможность пользователям без задержек смотреть видео онлайн, вести трансляции в социальных сетях и использовать все необходимые мобильные сервисы даже в вечернее время — в момент самых пиковых нагрузок на сеть», — сказал Алексей Михайлов, директор «Мегафона» в Архангельске.

В 2022 г. технические специалисты компании запустили и модернизировали более 50 объектов связи на территории Архангельской области. Проведенные работы помогли существенно расширить покрытие сети, увеличить ее емкость и значительно повысить скорости передачи данных. В 2023 г. «Мегафон» также продолжает активно работать над запуском новых объектов связи в регионе.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.

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